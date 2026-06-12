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12.06.2026 12:10

Φωτιά σε περιοχή της Εύβοιας – Καίει καλαμιές

12.06.2026 12:10
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Κολοβρέχτη στο δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίει καλαμιές και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας και οι εθελοντές των Ψαχνών.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το μέτωπο της πυρκαγιάς:

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