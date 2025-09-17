Αποκαλυπτική η Τζέιν Φόντα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Σε κάθε ταινία που κάναμε τον ερωτευόμουν – Ήταν ο έρωτας της ζωής μου»

Αφοπλιστικά ειλικρινής για την σχέση της με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από την ζωή στα 89 του ήταν η συμπρωταγωνίστρια και φίλη του Τζέιν Φόντα. που έφυγε από την ζωή στα 89 του ήταν η συμπρωταγωνίστρια και φίλη του Τζέιν Φόντα.

Η 87χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του εμβληαμτικού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία για μένα, όταν διάβασα ότι ο Μπομπ “έφυγε”. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Ο Ρόμπερτ ήταν ο έρωτας της ζωής μου και όταν η οικογένειά του μου είπε τα νέα για τον θάνατό του, δεν μπορούσαν να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια», δήλωσε η Φόντα για τον θάνατο του Ρέντφορντ.

Ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά, αλλά και μια βαθιά συγκινησιακή σχέση με τη γυναίκα που τον χαρακτήρισε ως «έναν όμορφο άνθρωπο, από κάθε άποψη». Όπως πρόσθεσε: «Η απώλεια του Ρόμπερτ είναι πολύ μεγάλη για το Χόλιγουντ. Σήμαινε πολλά για μένα».

«Γνώρισα τον Ρόμπερτ το 1960, όταν ήμασταν και οι δύο πολύ νέοι. Δουλέψαμε μαζί. Ήταν τόσο ταλαντούχος και είχαμε τόσα πολλά κοινά να μοιραστούμε και να συζητήσουμε. Έμαθα πολλά από αυτόν, ειδικά στην ηθοποιία», επισήμανε η Φόντα και πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα χρόνια η συνεργασία μας δεν σταμάτησε. Ήταν ο αγαπημένος μου ηθοποιός και τον λάτρευα σε κάθε του ταινία».

Jane Fonda mourns the loss of her friend and co-star #RobertRedford:



"It hit me hard this morning when I read that Bob was gone. I can't stop crying. He meant a lot to me and was a beautiful person in every way. He stood for an America we have to keep fighting for," the… pic.twitter.com/mMLyPPyl4k September 16, 2025

Η 87χρονη ηθοποιός θυμήθηκε επίσης ότι «το 2017 συνεργαστήκαμε για τελευταία φορά σε ταινία. Το βράδυ αστειεύτηκα μαζί του και του είπα: “Σε φίλησα όταν ήμουν 20, σε φιλάω και τώρα που είμαι σχεδόν 80”. Στον Ρόμπερτ άρεσαν αυτά τα αστεία, αλλά πάντα θα εκθείαζε τον επαγγελματισμό μου».

Robert Redford and Jane Fonda's last film together in 2017.



🎥: OUR SOULS AT NIGHT pic.twitter.com/r3nnK6LlQ0 September 16, 2025

«Πάντα περνάγαμε όμορφα μαζί. Φέρνοντας στη μνήμη μου τώρα όλες αυτές τις στιγμές, θλίβομαι πάρα πολύ. Το να τον χάσω ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την οικογένειά του σε αυτήν την περίοδο», είπε ακόμη η Φόντα.

Καταληκτικά στη δήλωσή της τόνισε: «Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη και στην επόμενη ζωή να είμαστε ακόμη φίλοι».

Η εκπληκτική χημεία που τους ένωνε

Η χημεία τους στη μεγάλη οθόνη ήταν πάντοτε εντυπωσιακά λαμπερή, με την Φόντα να παραδέχεται άλλωστε το 2017 ότι, σε κάθε ταινία που έκαναν μαζί, τον ερωτευόταν.

Από το ντεμπούτο τους στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι την τελευταία τους ταινία, 57 χρόνια αργότερα, οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Η φιλία τους, που σφυρηλατήθηκε μέσα από τις συνεργασίες στη μεγάλη οθόνη και μέσω του αμοιβαίου σεβασμού, κράτησε περισσότερα από 60 χρόνια, κάτι που δεν συνηθίζεται σε έναν κόσμο με λάμψη μπροστά στις κάμερες, αλλά με πολύ ίντριγκα από πίσω, όταν τα φώτα σβήσουν.

Η δημιουργική συνεργασία της Φόντα και του Ρέντφορντ ξεκίνησε ήσυχα στο «Tall Story» του 1960, όπου και οι δύο έκαναν το ντεμπούτο τους στον κινηματογράφο.

Η χημεία ήταν άμεση, αν και οι επαγγελματικοί τους δρόμοι θα ενώνονταν ξανά το 1966, στο «The Chase». Το επόμενο έτος, με το «Barefoot in the Park», παγιώθηκε η θέση τους ως το πιο γοητευτικό δίδυμο του Χόλιγουντ. Υποδυόμενοι νεόνυμφους που κινούνται στους ιδιόρρυθμους ρυθμούς της Νέας Υόρκης, η Φόντα και ο Ρέντφορντ έφεραν έναν νέο… αέρα στη μεγάλη οθόνη.

no one has ever looked better than robert redford and jane fonda in barefoot in the park pic.twitter.com/JGcrujs730 — juli (@juliitadl) September 16, 2025

Στο «The Electric Horseman» του 1979, η δυναμική τους είχε ωριμάσει. Δεν ήταν πλέον απλώς νέοι εραστές, αλλά υποδύονταν έμπειρους χαρακτήρες, των οποίων η σχέση εξελισσόταν με χιούμορ και βάθος. Η Φόντα παραδέχτηκε, με ειλικρινή ζεστασιά, ότι αναπτυσσόταν ένα φλερτ με τον Ρέντφορντ κατά τη διάρκεια κάθε ταινίας που έκαναν μαζί .

Η φιλία τους δεν περιορίστηκε στα κινηματογραφικά πλατό. Με τα χρόνια εμφανίζονταν συχνά μαζί σε εκδηλώσεις της βιομηχανίας, γκαλά και φεστιβάλ. Κατά την προώθηση της ταινίας «Our Souls at Night» του 2017, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Φόντα και Ρέντφορντ κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου και αντάλλασσαν αγκαλιές, ενθουσιάζοντας το κοινό με την εμφανή τρυφερότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό τους.

Διαβάστε επίσης:

Κάστρο Ουίνδσορ: Η λαμπερή Κέιτ Μίντλετον με την καρφίτσα της Νταϊάνα, το κομπλιμέντο από Τραμπ και το καπέλο της Μελάνια που κλέβει ξανά την παράσταση

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο εισαγγελέας είχε αποφασίσει τον εγκλεισμό του – Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»