Αύξηση κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ElvalHalcor για επενδύσεις 455 εκατ. έως το 2030

Σε τροχιά υλοποίησης ενός νέου πολυετούς επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ εισέρχεται η ElvalHalcor, η οποία προχωρά στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 250 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων που θα ενισχύσουν την παραγωγική της δυναμικότητα, την ανακύκλωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανικών της μονάδων.

Το πρώτο βήμα θα γίνει στις 9 Ιουλίου, όταν οι μέτοχοι καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκρίνουν την εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου. Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, έχει ήδη προγραμματιστεί επαναληπτική συνέλευση για τις 19 Ιουλίου.

Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για την περίοδο έως το 2030, το οποίο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις τόσο στον κλάδο του αλουμινίου όσο και σε εκείνον του χαλκού, με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Επενδύσεις στον πυρήνα της παραγωγής

Στον τομέα του αλουμινίου, η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου ετήσιας δυναμικότητας περίπου 300 χιλιάδων τόνων.

Η επένδυση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψει στην ElvalHalcor να αξιοποιήσει πλήρως τη μεγάλη επένδυση που είχε πραγματοποιήσει το 2020 με την εγκατάσταση νέου θερμού ελάστρου. Τότε δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε η συνολική παραγωγική δυναμικότητα να μπορεί να φτάσει έως και τους 800 χιλιάδες τόνους ετησίως, στόχος που πλέον μπορεί να προσεγγιστεί με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας.

Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή νέου χυτηρίου και την ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών ανακύκλωσης αλουμινίου, με στόχο την αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένης πρώτης ύλης από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της συνολικής παραγωγής σε βάθος χρόνου.

Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει τόσο τη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας όσο και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, καθώς περιορίζει την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Νέα έργα και στον χαλκό

Στον κλάδο του χαλκού, η ElvalHalcor επιλέγει διαφορετική επενδυτική στρατηγική, εστιάζοντας κυρίως στη βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Το σχέδιο προβλέπει στοχευμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και τη δημιουργία νέου κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med.

Η μονάδα αυτή αναμένεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ενισχύοντας τη θέση του ομίλου σε μια αγορά όπου οι απαιτήσεις για πιο «πράσινα» βιομηχανικά προϊόντα αυξάνονται διαρκώς.

Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει εκτεταμένες επενδύσεις στην αυτοματοποίηση βασικών γραμμών παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση της εντάσεως εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κόστους.

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στις μονάδες παραγωγής, αλλά και στη δημιουργία πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας για τα επόμενα χρόνια.

Στόχος η αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα στον τομέα του αλουμινίου θα ανέλθει στους 679 χιλιάδες τόνους, ενώ στον χαλκό θα φθάσει τους 303 χιλιάδες τόνους.

Η διοίκηση συνδέει τις επενδύσεις αυτές με έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ, προσδοκώντας ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η αύξηση της ανακύκλωσης και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Η νέα επενδυτική φάση σηματοδοτεί τη συνέχεια της στρατηγικής ανάπτυξης που ακολουθεί ο όμιλος την τελευταία δεκαετία, με διαδοχικές επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των μονάδων του και στην παραγωγή προϊόντων που απευθύνονται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές, όπως η συσκευασία, οι μεταφορές, οι κατασκευές και η ενεργειακή μετάβαση.

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