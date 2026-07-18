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18.07.2026 21:17

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ-18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη (Photos)

18.07.2026 21:17
Eleni Iakobaki
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  • Η δεκαεπτάχρονη Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 52.38 στα 400 μέτρα.
  • Ο Γιώργος Τσικοτζής κατέλαβε την πέμπτη θέση στο άλμα επί κοντώ, επιτυγχάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με επίδοση 4.85 μέτρων στον τελικό.
  • Ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης κατετάγη δέκατος στο άλμα εις μήκος με καλύτερη προσπάθεια στα 7.12 μέτρα κατά τη διάρκεια του τελικού αγωνίσματος.
  • Ο Αλέξης Κοίλιας σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στα ημιτελικά των 400 μέτρων με εμπόδια, καταλαμβάνοντας τη δέκατη τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη.

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Ήταν μια κούρσα που έστεψε την 17χρονη αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως κάποτε ο πατέρας της στα 400 μ. με εμπόδια.

Κι όχι μόνο αυτό! Το χρονόμετρο έγραψε 52.38. Ναι 52.38! Ένα δευτερόλεπτο και ένα εκατοστό κάτω από το προήγουμενο ρεκόρ της, που ούτως ή άλλως ήταν μια εξαιρετική επίδοση.

Η Ελένη Ιακωβάκη δεν παρασύρθηκε από το γρήγορο πρώτο 200άρι της Ουγγαρέζας Σοφία Εμάνουελ και μπήκε στην ευθεία με όλες τις δυνάμεις του κόσμου για να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και στο πάνθεον της ιστορίας στο πρωτάθλημα των μικρών.

Άλλο ένα ελληνικό πάρτι ξεκίνησε μόλις η Ιακωβάκη βγήκε από τη μικτή ζώνη με τα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ριέτι να αποθεώνουν τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε βίντεο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε βίντεο

Την υπέρβαση που τον έφερε στην ιδιαίτερα υψηλή 5η θέση έκανε ο Γιώργος Τσικοτζής στον τελικό του επί κοντώ. Ο Σερραίος αθλητής του Σάββα Κεφαλίδη, αφού ισοφάρισε το ρεκόρ του με 4.70, πήδηξε 15 πόντους ψηλότερα, ξεπερνώντας τα 4.85, μεγάλο νέο ατομικό ρεκόρ. Στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 5.00 όπου είχε αξιόλογες προσπάθειες. Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα κοντάρια που του παραχώρησε ο δεκαθλητής Δημήτρης Τσιμπούκης.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Τσικοτζής.

Μετά τον προκριματικό, ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης ξεπέρασε το προ-Ριέτι ρεκόρ του και στον τελικό, δίχως, όμως, να φτάσει στα επίπεδα του προκριματικού (7.26). Με καλύτερο άλμα στα 7.12, ο άλτης του μήκους από την Κρήτη ήταν 10ος.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε βίντεο
Ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης.

Το καλό σενάριο είναι, αν δεν μπορείς να προκριθείς στον τελικό, να κλείνεις την παρουσία σου σε μια μεγάλη διοργάνωση με ένα ατομικόι ρεκόρ. Το αυτό έπραξε ο Αλέξης Κοίλιας στα ημιτελικά των 400 μ. με εμπόδια κατεβαίνοντας από τα 53.39 στα 53.36 και την 14η θέση στην κατάταξη. Ο ίδιος ήθελε ένα χρόνο κάτω από 53”, αλλά, όπως είπε, δεν πήρε το ρίσκο στη διάρκεια της κούρσας, ιδιαίτερα στα πρώτα εμπόδια.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε βίντεο
Ο Αλέξης Κοίλιας.

Πηγή: ΣΕΓΑΣ

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