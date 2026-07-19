Στην κορυφή του Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς – Κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του

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Tον 13ο τίτλο της καριέρας του -και πρώτο από τον Φεβρουάριο του 2025-κατέκτησε στο Γκστάαντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας με 2-1 σετ τον Ραφαέλ Κολινιό.

Δύο στα δύο break και προβάδισμα

Οι φιναλίστ διατήρησαν το σερβίς τους στα δύο πρώτα servise games (2-2). Αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς απέφυγε τον πρώτο κίνδυνο break, κάνοντας το 3-2.

Και όχι μόνο αυτό, στο 6ο game προηγήθηκε 15-40 και στην πρώτη δική του ευκαιρία έφθασε στο break για το 4-2. Ο Κολινιό απάντησε αμέσως με το πρώτο δικό του break (4-3) και διατηρώντας το σερβίς του ισοφάρισε σε 4-4.

Όμως ο Τσιτσιπάς είχε αντίδραση, προηγήθηκε με 5-4, βρέθηκε με διπλό set point (15-40) και στην πρώτη ευκαιρία, κατέκτησε με break το σετ (6-4).

Χαμένο tie break και 1-1

O Μολινιό ξεκίνησε με break στο 2ο σετ και με ευκολία έκανε το 2-0. Ο Τσιτσιπάς μείωσε με love game, στο 5ο game μετά το 40-40, με winner και άσο, έφθασε στο 3-2. Μάλιστα βρήκε το break στο επόμενο game, ισοφαρίζοντας σε 3-3, με τον 27χρονο Έλληνα να παίρνει το προβάδισμα με 4-3.

Ο Τσιτσιπάς σπατάλησε break point στο 8o game (4-4), έστειλε ξανά την πίεση στον αντίπαλό του (5-4). Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 0-30 στο 10ο game, όμως ο Κολινιό με ψυχραιμία βγήκε από τη δύσκολη θέση.

Με love game o Τσιτσιπάς εξασφάλισε μίνιμουμ το tie break (6-5) και ο Κολινιό με τον ίδιο τρόπο έστειλε το σετ στην έξτρα διαδικασία. Σε αυτή ο Βέλγος ξεκίνησε με mini breaκ (1-0), προηγήθηκε 3-0, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-2, όμως ξέφυγε με 5-2, έφθασε σε τριπλό set point και κατέκτησε το σετ με 7-6(3).

Πηγή: gazzetta.gr

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