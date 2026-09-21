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21.09.2026 09:20

Μέση Ανατολή: Στο… παρά ένα ακύρωσε ο Τραμπ βομβαρδισμούς κατά των Χούθι

21.09.2026 09:20
trump plane
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την τελευταία στιγμή εντολή για αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη παρά τις προετοιμασίες των στρατιωτικών δυνάμεων.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε στάση μετά από επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, ενώ προηγουμένως είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε μια τέτοια επίθεση.
  • Στενοί συνεργάτες του Τραμπ εξέφρασαν επιφυλάξεις για μια νέα στρατιωτική εμπλοκή λόγω της ήδη αυξημένης πίεσης που δέχονται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή.
  • Διπλωμάτες και στρατιωτικοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα μιας περιορισμένης εκστρατείας βομβαρδισμών, καθώς η οργάνωση έχει αντέξει παλαιότερα πλήγματα χωρίς να υποχωρήσει στις διαπραγματεύσεις.
  • Ο Τραμπ παραμένει αντιμέτωπος με το δίλημμα της στήριξης ενός σημαντικού συμμάχου και του κινδύνου εμπλοκής σε μια εξαιρετικά εύφλεκτη γεωγραφική περιοχή.

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Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή φέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ να ακύρωσε εντολή για αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτοιμος για στρατιωτική επιχείρηση και οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονταν για επιθέσεις κατά των Χούθι. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε επί περίπου δύο εβδομάδες αντιμέτωπος με το δίλημμα εάν θα έπρεπε να ανταποκριθεί στις πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας και να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Το ζήτημα έγινε ακόμη πιο σύνθετο λόγω της σχέσης των Χούθι με το Ιράν και της ήδη αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στην περιοχή.

Καθοριστικό φαίνεται πως ήταν ένα τηλεφώνημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ενημερώσει τους συμβούλους του ότι δεν τάσσεται υπέρ μιας επίθεσης κατά των Χούθι. Μετά την επικοινωνία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο, άλλαξε στάση και έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές. Η απόφαση, πάντως, δεν κράτησε για πολύ. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, ο Τραμπ φέρεται να είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει στα πλήγματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντίστοιχη στάση υιοθέτησε και απέναντι στο ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια απόφαση που ήρθε την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση, οι στρατιωτικοί διοικητές είχαν ήδη εγκρίνει τους στόχους, ενώ προσωπικό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων φόρτωνε βόμβες στα μαχητικά που θα συμμετείχαν στην αποστολή. Το πρώτο κύμα επιθέσεων φέρεται να ήταν έτοιμο να ξεκινήσει. Όμως, ο στενός κύκλος του Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν επιφυλακτικός ή αντίθετος σε μια νέα αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή. Βασικό επιχείρημα ήταν η πίεση που ήδη δέχονται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Από την άλλη, η Ουάσινγκτον χρειάζεται τη συνεργασία του Ριάντ, καθώς η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή. Το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης παραμένει έτσι ανοιχτό. Ωστόσο, Αμερικανοί διπλωμάτες και στρατιωτικοί με εμπειρία στη Μέση Ανατολή αμφισβητούν κατά πόσο μια περιορισμένη εκστρατεία βομβαρδισμών θα μπορούσε να πλήξει τους Χούθι και να τους οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις.

Επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι η οργάνωση έχει ήδη αντέξει προηγούμενες αμερικανικές επιθέσεις, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στις συγκρούσεις μαζί της. Έτσι, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία η ανάγκη στήριξης ενός σημαντικού συμμάχου των ΗΠΑ και από την άλλη ο κίνδυνος μιας νέας στρατιωτικής εμπλοκής σε μια ήδη εξαιρετικά εύφλεκτη περιοχή.

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