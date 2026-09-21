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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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21.09.2026 07:34

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο υποχωρούν με φόντο τις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη

21.09.2026 07:34
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  • Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση λόγω των διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο, ενώ ο πρωθυπουργός του Κατάρ ζητά συνεργασία για τη σταθερότητα της περιοχής.
  • Οι αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν σημαντικά κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.
  • Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν κάτω από τα 78 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρά το εύθραυστο κλίμα λόγω των χαμηλών αποθεμάτων στην Ευρώπη.
  • Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ενισχύοντας τους φόβους για αυξημένο ανταγωνισμό και αστάθεια στις τιμές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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Πτωτικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην έναρξη της εβδομάδας εν μέσω προσδοκιών ότι οι εντεινόμενες διπλωματικές προσπάθειες θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στην αποκατάσταση των ροών ενέργειας από την περιοχή.

Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί και κάτω από τα 102 δολάρια ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας (21.9.2026), σημειώνοντας πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται σε τιμές κάτω από τα 100 δολάρια υποχωρώντας κάτω και από τα 98 δολάρια το βαρέλι, καθώς ανανεώνονται οι προσδοκίες της αγοράς για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πιθανότατα» θα ήταν θετικός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ ενδέχεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες του Περσικού Κόλπου, ενώ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Εντωμεταξύ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, κάλεσε τα κράτη του Κόλπου να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Κάτω από τα 78 ευρώ το φυσικό αέριο

Πτωτικά κινούνται στην έναρξη της εβδομάδας και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια του φυσικού αερίου υποχωρώντας οριακά χαμηλότερα από τα 78 ευρώ ανά MWh.

Παρά την αποκλιμάκωση το κλίμα στην αγορά παραμένει εύθραυστο, με επίκεντρο τα εξαντλημένα ευρωπαϊκά αποθέματα και τις διαταραχές στις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα με χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιόρισε δραστικά τις προμήθειες LNG από τον Περσικό Κόλπο και τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα του καλοκαιριού δυσχέραναν τις προσπάθειες αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ήταν γεμάτες σε ποσοστό που μόλις και μετά βίας ξεπερνά το 69%, πολύ χαμηλότερα από τους εποχικούς μέσους όρους και τον στόχο της ΕΕ για πληρότητα 80% έως τον Δεκέμβριο. Η ισχυρή ζήτηση από την Ασία και άλλους αγοραστές ενδέχεται επίσης να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα φορτία LNG μόλις επικρατήσει ψυχρότερος καιρός, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη σε απότομες αυξήσεις των τιμών.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από την αρχή του έτους και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα άγγιξαν το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022. Παρά την άνοδο της Παρασκευής (18.9.2026), οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν πτώση άνω του 2% την τελευταία εβδομάδα, σημειώνοντας την πρώτη εβδομαδιαία υποχώρηση εδώ και έξι εβδομάδες.

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