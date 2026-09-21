Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι σε κέντρα υπηρεσιών Υγείας – Τι ζητάει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων

Takeaways by to pontiki AI Ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε κέντρα υπηρεσιών υγείας μέσω του ψηφιακού εργαλείου MedWatch για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε 231 δομές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, εκ των οποίων οι 161 είναι κέντρα αισθητικής.

Η εφαρμογή του MedWatch θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, εφόσον οι Ιατρικοί Σύλλογοι διαθέτουν ενημερωμένα ψηφιακά μητρώα.

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος ζητά τη θέσπιση αυστηρού πλαισίου για τον περιορισμό πρακτικών που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και ιατρικής αναγνώρισης.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους, καθώς από τον Ιανουάριο του 2025 η διαφήμιση ιατρικών πράξεων από μη γιατρούς αποτελεί ποινικό αδίκημα.

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Στη σκιά του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινικότρυπα του θανάτου στο Κολωνάκι, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε κέντρα υπηρεσιών υγείας που έπιασε o ψηφιακός πράκτορας του MedWatch, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων.

Η πιλοτική εφαρμογή του MedWatch, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την περασμένη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου μετά από απόφαση του υπουργείου Υγείας, εντόπισε ότι 231 δομές χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Με βάση τη χρωματική διαβάθμιση (πράσινο, γκρι, κίτρινο και κόκκινο) που έχει το ψηφιακό εργαλείο που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, οι δομές αυτές κοκκίνησαν. Από αυτές οι 161 δομές είναι ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής και 50 είναι ιατρεία. Οι αριθμοί αυτοί προέκυψαν από 8.500 ελέγχους που πραγματοποίησε το medwatch και συγκεκριμένα εντοπίζονται σε ποσοστό 3%.

Σημειώνεται ότι οι αδειοδοτημένοι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στη χώρα ανέρχονται σε 20.000, εκ των οποίων οι 16.500 είναι στην Αττική.

Οι μη ιατρικές επιχειρήσεις,( κέντρα αισθητικής και ευεξίας, wellness, σπα κλπ), στην Αττική ανέρχονται σε 1.630. Από αυτά τα 161 διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, όπως προκύπτει από τους πρώτους ελέγχους.

Αξίζει να τονισθεί ότι κάθε Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να ελέγχει κάθε χρόνο το 10% των φορέων ΠΦΥ, όπως ορίζει η νομοθεσία, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 η διαφήμιση ιατρικών πράξεων από μη γιατρό, είναι μόνη της ποινικό αδίκημα με βάση νόμο του 2018.

Επιπλέον η σύνδεση με τα ψηφιακά μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων είναι καθοριστικής σημασίας καθώς έτσι διασταυρώνεται η άδεια μιας δομής με τις ιατρικές πράξεις που διαφημίζει ότι παρέχει και ελέγχεται εάν αυτή συνάδει με τις ιατρικές ειδικότητες που έχουν οι γιατροί που εργάζονται στο κάθε κέντρο.

Ο ψηφιακός πράκτορας της medwatch, πιλοτικά έως σήμερα πραγματοποιείται στην Αθήνα ωστόσο όπως είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην συνέντευξη Τύπου της περασμένης Παρασκευής, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, αρκεί οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι, να έχουν ενημερωμένα τα ψηφιακά μητρώα με τα μέλη τους.

Στο πλαίσιο των σημερινών ελέγχων που ξεκινούν, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος,(ΕΕΠ) ζητά τη νομοθέτηση αυστηρού και σαφούς θεσμικού πλαισίου, για δραστηριότητες και άσκηση πρακτικών που δεν έχουν διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΠ όλες αυτές οι επονομαζόμενες από τους παρόχους εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι και πρακτικές, δεν αποτελούν μέρος των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Ιατρικής και δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως ιατρικές πράξεις.

Επίσης η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για τη ελεύθερη χωρίς περιορισμούς διαφήμιση τέτοιων πρακτικών, κυρίως μέσω του διαδικτύου όπου παρουσιάζονται για παράδειγμα ως καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις ο «βιοσυντονισμός» και οι «κβαντικές» εφαρμογές. Επισημαίνεται μάλιστα ότι οι υπηρεσίες παρέχονται συνήθως από ιατρούς χωρίς επίσημη αναγνωρισμένη ειδικότητα, αλλά με ψευδεπίγραφους τίτλους, δημιουργώντας σύγχυση ως προς το τι αποτελεί πραγματικά Ιατρική.

«Απαιτείται προστασία των πολιτών από κάθε είδους πρακτικές που προβάλλονται ως θεραπευτικές χωρίς την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και από την εμπορική προώθηση «μαγικών» βοτάνων, αλοιφών, κηραλοιφών και κάθε είδους νανοτεχνολογιών.» σύμφωνα με την ΕΕΠ.

Για τον λόγο αυτό η Ένωση ζητά ουσιαστικότερο έλεγχο από τους θεσμικούς φορείς όπως είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι και το Υπουργείο Υγείας.

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