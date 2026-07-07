Ελβετία – Κολομβία 0-0 – Live η μάχη για την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026 (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ελβετία και Κολομβία μάχονται στο τελευταίο χρονικά ματς για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο BC Place στο Βανκούβερ του Καναδά. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Αργεντινή που νωρίτερα με απίστευτη ανατροπή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου.

Live η εξέλιξη του αγώνα

30΄ Ευκαιρία για την Ελβετία με τον Ρίντερ να σουτάρει με το αριστερό και τον Βάργκας να του αρνείται το 1-0.

21΄Ευκαιρία για την Κολομβία, με τον Πουέρτα να σουτάρει από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ελβετίας και λίγο προς τα αριστερά και τον Κόμπελ με εντυπωσιακή απόκρουση να παραχωρεί κόρνερ.

1΄Έναρξη

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελβετία: Κόμπελ – Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες – Φρόιλερ, Τζάκα – Ρίντερ, Γιασάρι, Εντόι – Εμπολό

Κολομβία: Βάργκας – Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα – Πουέρτα, Λέρμα, Αρίας – Ροντρίγκες, Σουάρες, Ντίας

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