Ελβετία – Κολομβία 0-0 – Live η μάχη για την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026 (Video)

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Ελβετία και Κολομβία μάχονται στο τελευταίο χρονικά ματς για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο BC Place στο Βανκούβερ του Καναδά. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Αργεντινή που νωρίτερα με απίστευτη ανατροπή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου.
Live η εξέλιξη του αγώνα
30΄ Ευκαιρία για την Ελβετία με τον Ρίντερ να σουτάρει με το αριστερό και τον Βάργκας να του αρνείται το 1-0.
21΄Ευκαιρία για την Κολομβία, με τον Πουέρτα να σουτάρει από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ελβετίας και λίγο προς τα αριστερά και τον Κόμπελ με εντυπωσιακή απόκρουση να παραχωρεί κόρνερ.
1΄Έναρξη
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ελβετία: Κόμπελ – Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες – Φρόιλερ, Τζάκα – Ρίντερ, Γιασάρι, Εντόι – Εμπολό
Κολομβία: Βάργκας – Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα – Πουέρτα, Λέρμα, Αρίας – Ροντρίγκες, Σουάρες, Ντίας
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