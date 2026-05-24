Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από επεισόδιο που είχε μαζί του

Για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του συνελήφθη ένας 30χρονος, το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), στη Θεσσαλονίκη.

To θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι, λίγο πριν τις 16.00, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του.

Ο 30χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον πατέρα του τις βραδινές ώρες, μετά από επεισόδιο που είχε μαζί του, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Mέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίον διαπράχθηκε η δολοφονία.

Στη μονοκατοικία έχουν σπεύσει αστυνομικοί και ο χώρος έχει αποκλειστεί ενώ αναμένεται στο σημείο και ιατροδικαστής.

