Ο άνδρας που προκάλεσε πανικό πυροβολώντας έξω από καφετέρια στις Αρχάνες στη Κρήτη, παραδόθηκε στην αστυνομία.

Ο άνδρας, ηλικίας 21 ετών, μετά από διαπληκτισμό με έναν 20χρονο, άρχισε να πυροβολεί, έξω από την καφετέρια που βρίσκεται σε πολυσύχναστο σημείο του οικισμού.

Αμέσως μετά αποχώρησε από το σημείο, με την ΕΛΑΣ να τον αναζητά. Τελικά, το απόγευμα της Κυριακής πήγε αυτοβούλως στο τμήμα και παραδέχτηκε πως αυτός ήταν που πυροβόλησε, χωρίς ωστόσο να έχει τραυματίσει κανέναν.

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν πως έριχνε άσφαιρα, κάτι που μένει να φανεί από την κατάθεσή του.

