Ανδρουλάκης για διαρροή διαλόγου με Δεμίρη: Διέρρευσε κρατικό μυστικό που απειλεί την εθνική ασφάλεια; Ευασθησία α λα καρτ από Κακλαμάνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης και κοινοβουλευτικών παραγόντων για τον διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ για την παρακολούθησή του, και είδε το φως της δημοσιότητας.

«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια;», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε πώς «ο κ. Δεμίρης ήθελε να μην συζητηθεί τίποτα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας, να σιωπήσουμε. Θα το δεχτούμε;». Αφησε δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εναντίον του κ. Δεμίρη, γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσουν για τους λόγους της παρακολούθησης. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπως φώναζε το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου επί ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει και τώρα επί ΝΔ».

Αφησε αιχμές για τη στάση του προέδρου της Βουλής, καθώς «ενοχλήθηκε για τις διαρροές, δεν ενοχλήθηκε όμως για την επιστολική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ, ούτε για τα 3/5 για τις Ανεξάρτητες Αρχές, όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Τασούλας. Η ΝΔ είναι αμετανόητη. Ευασθησία α λα καρτ λοιπόν».

Επίσης ανέφερε ότι η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αποφασίστηκε με 120 ψήφους όπως λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, και τώρα λένε πώς θα γίνει με 151. «Ελπίζω να μην φτάσει ο πρωθυπουργός τόσο χαμηλά», σημείωσε.

Κατέκρινε τον κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι κανείς άλλος από τους ηγέτες της Μεταπολίτευσης, όλων των παρατάξεων, δεν έδειξε τέτοια πολιτική συμπεριφορά «Θεωρεί το εαυτό του αναντικατάστατο; Από πού τόση αλαζονεία;», αναρωτήθηκε. «Αντί για επαναφορά στην κανονικότητα, τα πράγματα όπως τα άφησαν οι Τσίπρας και Καμμένος είναι τα ίδια» συμπλήρωσε.

«Η ΝΔ είναι αμετανόητη. Έφερε μνημόνια κι έχασε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Να πάνε στην αντιπολίτευση. Αγωνίζομαι γι αυτό», πρόσθεσε.

Για την ανάγκη συναινέσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έδειξε συναίνεση στην πράξη. «Θυσίασε το πολιτικό του imperium για να σωθεί η χώρα. Εξετάσεις δεν δίνουμε, κάναμε πράξεις» πρόσθεσε. Ειδικότερα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει την αλλαγή του άρθρου 110 (σ.σ. που διέπει την αναθεώρηση) ώστε πάντα να χρειάζονται 180 ψήφοι στη δεύτερη Βουλή, για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση.

«Δεν με εκπλήσσει η τακτική του Μαξίμου. Δέχομαι επίθεση χωρίς στοιχεία και στα δύσκολα φάινεται η ηθική του καθενός. Θίγεται η οικογένειά μου και δεν μπορώ να μην αντιδράσω. Δεν έχω πάρει ούτε 1,5 εκατομμύριο και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», απάντησε στις επικρίσεις για το πόθεν έσχες του και τη μίσθωση οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο.

Έρευνα για τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη-Δεμίρη

Εντωμεταξύ, σχετικά με τις διαρροές διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παραπέμπει το ζήτημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής ο οποίος θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξει όλα τα δημοσιεύματα και να διενεργήσει έρευνα από πού διέρρευσαν στιχομυθίες, διαρροή που συνιστά έως και «ποινικό αδίκημα», και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι «νόμιμες διαδικασίες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αν η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας φτάσει σε πρόσωπα που ευθύνονται για τις διαρροές αυτές.

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρόασή του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους». Οι απαντήσεις του προκάλεσαν την οργή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο διοικητής της ΕΥΠ φέρεται να επέμεινε πως ο ίδιος εξακολουθεί να μην γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ καθώς στον φάκελο που παρέδωσε στην ΑΔΑΕ περιέχεται μόνο η διάταξη για την παρακολούθηση, με τον Ν. Ανδρουλάκη να τον εγκαλεί ουσιαστικά για εμπαιγμό.Play Video

Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, σε τοποθέτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές είχε σημειώσει πως του προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η μη συμμόρφωση Δεμίρη με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή».

Όμως, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίπτωσή του «η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη» . Και προανήγγειλε την απόφασή του «ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ».

Ανδρουλάκης: Μην περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από την κατά τα άλλα «απόρρητη» συνεδρίαση της Επιτροπής ο σχετικός διάλογος για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη, μεταξύ του Προέδρου ΠΑΣΟΚ και του Διοικητή της ΕΥΠ, έχει ως εξής:

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασαν κυβερνητικές πηγές μετά τη δημοσιοποίηση διαλόγου από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για «κοπτοραπτική» αποσπάσματος από απόρρητη συνεδρίαση, το οποίο – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να εγείρονται, όπως υποστηρίζουν, και ζητήματα ποινικής διάστασης.

Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι «εξοργιστική», καθώς αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, σχολιάζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να έχει προαναγγείλει νομικές ενέργειες κατά του διοικητή της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή εξέλιξη σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει πρακτικές έντονης πολιτικής σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη Ζωή».

Αναλυτικά:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»».

ΠΑΣΟΚ: «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό»

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνει ότι «το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν» και ότι «θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν».

«Και επαναλαμβάνουμε», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή». Αναφέρει ότι «το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151», σημειώνοντας ότι «θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». «Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;», ρωτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ: «Σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών»

«Η αλήθεια είναι επίμονη και εκθέτει όσους θέλουν να τη φέρουν στα μέτρα τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην γραφτεί ούτε μια δημοσιογραφική αράδα και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και εν πολλοίς μαρτυρούν την πρωτοφανή μεθόδευση, μια κρατική υπηρεσία υπό τον Πρωθυπουργό να μην εκτελεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του προέδρου της Βουλής, δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλλ, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές».

Σχολιάζει ότι «τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

«Η πολιτική αποδρομή στο μεγαλείο της», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

