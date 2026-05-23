Το διπλό πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού το 2026: Ρεκόρ κρατήσεων, «φωτιά» στην ακρίβεια και το καμπανάκι των υποδομών

Με τους μηχανισμούς της τουριστικής αγοράς να λειτουργούν ήδη σε πλήρη ισχύ για τη φετινή σεζόν, ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος, παρουσιάζοντας ωστόσο μια έντονα πολωμένη εικόνα.

Από τη μία πλευρά, τα μηνύματα από το μέτωπο των κρατήσεων και των αεροπορικών αφίξεων είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αεροδρομίων και των διεθνών τουριστικών πρακτόρων, οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα για το πρώτο μισό του καλοκαιριού καταγράφουν διψήφια άνοδο, που αγγίζει το 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραμένει σταθερά υψηλή στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, με τους πρόδρομους δείκτες να δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί τη θέση της στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου. Η ροή των ξένων επισκεπτών καταγράφει ισχυρή δυναμική, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες των επιχειρηματιών του κλάδου για ένα νέο ιστορικό υψηλό στα τελικά έσοδα στο κλείσιμο της χρονιάς.

Σε επίπεδο ανταγωνισμού, η μάχη της Μεσογείου είναι σκληρή, με τις άλλες χώρες να καταγράφουν επίσης επιδόσεις-ρεκόρ που πιέζουν τα ελληνικά μερίδια. Η Ισπανία ανακοίνωσε αύξηση 13% στις διεθνείς αφίξεις της για το πρώτο τετράμηνο του έτους, στοχεύοντας να ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια τουρίστες μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η Ιταλία βλέπει τις κρατήσεις στα δικά της παραθαλάσσια θέρετρα να ενισχύονται κατά 8,5%. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα καταφέρνει να ξεχωρίζει στις ποιοτικές μετρήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αξιολόγησης και τις έρευνες ικανοποίησης (δείκτες GRI), η χώρα μας κατέγραψε εξαιρετικά υψηλή γενική βαθμολογία ικανοποίησης επισκεπτών, η οποία διαμορφώνεται στο 86,5%, καταφέρνοντας να ξεπεράσει βασικούς παραδοσιακούς ανταγωνιστές της στη Μεσόγειο, όπως η Ισπανία (84,2%), η Ιταλία (83,9%) και η Τουρκία (82,1%).

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας εντοπίζεται για ακόμη μια φορά στον τριπλό άξονα: αυθεντική φιλοξενία, πλούσιος πολιτισμός και υψηλού επιπέδου γαστρονομία. Αυτά τα στοιχεία είναι που κρατούν την ελκυστικότητα της χώρας ζωντανή και δικαιολογούν, σε ένα βαθμό, το αυξημένο κόστος διαμονής.

Πίσω όμως από τη βιτρίνα των θετικών προσήμων και των γεμάτων αεροπλάνων, η σκληρή πραγματικότητα της ακρίβειας και του πληθωρισμού απειλεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της σεζόν. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, το οποίο συμπαρασύρεται από τις τιμές της ενέργειας, των προμηθειών και των τροφίμων, έχει αναγκάσει τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα καταλύματα σε διαδοχικές αναπροσαρμογές τιμών.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές στα ξενοδοχεία και τα πακέτα διακοπών στην Ελλάδα παρουσιάζουν μέση αύξηση 12% με 14% σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα (4,6% τον Απρίλιο) παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3%). Το αποτέλεσμα είναι ένα σαφές κύμα ακρίβειας που πλήττει άμεσα τον καταναλωτή, καθιστώντας τις διακοπές στην Ελλάδα μια ιδιαίτερα ακριβή επιλογή, όχι μόνο για τους εγχώριους εκδρομείς που πλέον αδυνατούν να προσεγγίσουν τους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και για το μέσο ξένο τουρίστα που βλέπει τον προϋπολογισμό του για εστίαση και μεταφορές να εξανεμίζεται, καθώς οι τιμές στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν πάρει ξανά την ανιούσα με αυξήσεις που ξεπερνούν το 9%.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ειδυλλιακή σε όλους τους τομείς, καθώς η Ελλάδα δεν κατάφερε να αποσπάσει υψηλή βαθμολογία σε κρίσιμες κατηγορίες που συνδέονται με την καθημερινότητα και τη διαχείριση των προορισμών. Στις επιμέρους αξιολογήσεις, οι σοβαρές ελλείψεις στις βασικές υποδομές (οδικό δίκτυο, λιμάνια), η προβληματική διαχείριση των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων, καθώς και το έντονο κυκλοφοριακό χάος σε κορεσμένα νησιά και τουριστικά κέντρα, βαθμολογήθηκαν αρνητικά, συγκεντρώνοντας ποσοστά ικανοποίησης που μετά βίας αγγίζουν το 68%.

Παράλληλα, το αίσθημα της «σχέσης ποιότητας-τιμής» (value for money) αρχίζει να πιέζεται επικίνδυνα λόγω των γενικευμένων ανατιμήσεων, καταγράφοντας κάμψη της τάξης του 3,5% στις φετινές κριτικές. Αν σε αυτά προστεθεί η πρόσφατη αύξηση στο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που επιβαρύνει τα καταλύματα, γίνεται σαφές ότι το τουριστικό προϊόν φορτώνεται με βάρη που μακροπρόθεσμα μπορεί να κοστίσουν. Η σεζόν δείχνει ότι θα πάει καλά σε εισπράξεις, αλλά το καμπανάκι για τις δομικές αδυναμίες της χώρας χτυπάει πλέον πιο δυνατά από ποτέ.

