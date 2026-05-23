ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 10:37
23.05.2026 08:46

Συναγερμός στη νότια Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή με χημικά – 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν χθες Παρασκευή (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια, λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων, που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή.

Δεξαμενή με 26.000 λίτρα μεθακρυλικού μεθυλίου, εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών, παρουσίασε διαρροή σε κοινότητα της κομητείας Όραντζ, νοτίως του Λος Άντζελες.

Θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη χημική ρύπανση στο έδαφος, ή να προκαλέσει έκρηξη, εξήγησε ο Κρεγκ Κόβεϊ, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

«Προχωρούμε σε αυτές τις εκκενώσεις για να ετοιμαστούμε για αυτές τις δύο πιθανότητες: να κομματιαστεί η δεξαμενή, ή να εκραγεί», πρόσθεσε.

Η εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης αφορά περίπου 40.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων κάποιες χιλιάδες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δήλωσε ο Αμίρ Ελ Φάρα, αρχηγός της αστυνομίας στο Γκάρντεν Γκρόουβ, την κοινότητα όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα και έχουν τραβηχτεί από αέρος διακρίνονται αρκετές κυλινδρικές δεξαμενές, με μέγεθος περίπου όσο ένα αυτοκίνητο, να ψεκάζονται διαρκώς με νερό με μάνικες, αν και δεν φαίνονται πυροσβέστες να είναι κοντά στο σημείο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει την αιτία της διαρροής, που άρχισε προχθές Πέμπτη.

