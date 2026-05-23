Συναγερμός στη νότια Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή με χημικά – 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν χθες Παρασκευή (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια, λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων, που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή.

Δεξαμενή με 26.000 λίτρα μεθακρυλικού μεθυλίου, εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών, παρουσίασε διαρροή σε κοινότητα της κομητείας Όραντζ, νοτίως του Λος Άντζελες.

Θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη χημική ρύπανση στο έδαφος, ή να προκαλέσει έκρηξη, εξήγησε ο Κρεγκ Κόβεϊ, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

«Προχωρούμε σε αυτές τις εκκενώσεις για να ετοιμαστούμε για αυτές τις δύο πιθανότητες: να κομματιαστεί η δεξαμενή, ή να εκραγεί», πρόσθεσε.

Garden Grove, California: Thousands remain under evacuation in Orange County as a leaking 34,000-gallon tank of methyl methacrylate—a volatile, highly flammable industrial chemical—at an aerospace facility risks rupture or explosion; officials say conditions worsened overnight. https://t.co/HxI5U2r0g0 pic.twitter.com/dhA7OJbJES — GeoTechWar (@geotechwar) May 22, 2026

Η εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης αφορά περίπου 40.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων κάποιες χιλιάδες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δήλωσε ο Αμίρ Ελ Φάρα, αρχηγός της αστυνομίας στο Γκάρντεν Γκρόουβ, την κοινότητα όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Tens of thousands of people in Southern California have been told to leave their homes, with officials issuing a dire warning that a chemical tank at an aerospace facility is in "crisis" and will either leak or explode. https://t.co/QWwN3ru6p5 pic.twitter.com/YqSrTY0LsR — ABC News (@ABC) May 23, 2026

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα και έχουν τραβηχτεί από αέρος διακρίνονται αρκετές κυλινδρικές δεξαμενές, με μέγεθος περίπου όσο ένα αυτοκίνητο, να ψεκάζονται διαρκώς με νερό με μάνικες, αν και δεν φαίνονται πυροσβέστες να είναι κοντά στο σημείο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει την αιτία της διαρροής, που άρχισε προχθές Πέμπτη.

