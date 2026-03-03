search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:49
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 08:15

«Εκμηδένιση» του Μισέλ Ουελμπέκ – Από την ομάδα Elephas Tiliensis στο Θέατρο Ροές

03.03.2026 08:15
aneantir-2

Η ομάδα ElephasTiliensis παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα μια σκηνική εκδοχή του τελευταίου μυθιστορήματος του Μισέλ ΟυελμπέκΕκμηδένιση, ολοκληρώνοντας έναν άτυπο κύκλο πάνω στο έργο του συγγραφέα, μετά τη «Σεροτονίνη».

Η Εκμηδένιση εξετάζει πώς συνεχίζουμε να ζούμε χωρίς να αντέχουμε, μέσα σε έναν κόσμο που αποδομείται ήσυχα, όπου η αγάπη παραμένει η μοναδική κινητήρια δύναμη.

Πρωτοφανείς τρομοκρατικές επιθέσεις ανά τις θάλασσες του πλανήτη κόβουν πλοία στα δύο. Ποιοι και γιατί; Κανείς δεν μπορεί να τις εξηγήσει.

Ένα πολιτικό δράμα που διασχίζει άφοβα όλα τα κύτταρα της σύγχρονης πραγματικότητας. Κεντρικό πρόσωπο, ο Πωλ Ραιζόν, δεξί χέρι του υπουργού Οικονομικών. Η επιστροφή του Πωλ στο πατρικό του λόγω σοβαρής αιφνίδιας ασθένειας του πατέρας του βάζει σε αξονικό τομογράφο τις οικογενειακές σχέσεις και αντιπαραθέτει τον κόσμο των αμπελώνων και των ωραίων δειλινών με τον φρενήρη βίο των πόλεων. Η δραματουργία εστιάζει σε διαλυμένες οικογενειακές σχέσεις, στην πολιτική και στην αποκτηνωτική αδιαφορία για τον περίγυρο που οι ήρωες τον αποδέχονται με ένα «so fucking what…», αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ για καλό πορνό, λεφτά, εστιατόρια και ακριβά αυτοκίνητα.

Η Εκμηδένιση μιλά για τη μόνιμη ανάγκη αναζήτησης νοήματος σε έναν κόσμο που καταρρέει και αποθεώνει το εφήμερο. Αποδομεί βάναυσα κάθε ιερό και όσιο της δυτικής τεχνολογικής μεταβιομηχανικής κοινωνίας, εκθέτει τις υποκρισίες και τα σαθρά θεμέλια των κοινωνικών συμβάσεων, γκρεμίζει κάθε τοτέμ που έχουμε χτίσει και τα μεταπλάθει σε παθιασμένα μανιφέστα για το νόημα της Αγάπης. Δεν μιλά για το τέλος του κόσμου, αλλά για το τέλος της αντίδρασης. Ο κόσμος της Δύσης αποδομείται. Σε μια Ευρώπη που δεν καταρρέει θεαματικά, αλλά σβήνει αθόρυβα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται, να αγαπούν και να αρρωσταίνουν μέχρι να μη μείνει τίποτα να υπερασπιστούν.

Στην Εκμηδένιση αναγνωρίζουμε το τραύμα μας. Η βία έχει ήδη συμβεί. Το τέλος δεν μοιάζει με τέλος. Μοιάζει με καθημερινότητα. Όλα καταρρέουν, όμως εμείς δεν ακούμε τον θόρυβο. Δεν επαναστατούμε. Απλώς σωπαίνουμε. Κανείς μας δεν πιστεύει πια σε κάτι. Κι όμως όλοι συνεχίζουμε. Και όταν όλα έχουν πια  χαθεί η αγάπη επιστρέφει.

Η Εκμηδένιση δεν προσφέρει λύτρωση. Δεν παρηγορεί. Παρατηρεί.

Μια παράσταση για ανθρώπους που αναγνωρίζουν την ήσυχη απώλεια και τη δυσκολία να συνεχίσεις να ζεις όταν δεν πιστεύεις πια σε τίποτα – εκτός ίσως από την ανάγκη να αγαπηθείς.

Συντελεστές

  • Δραματουργία, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου
  • Επιστημονικός συνεργάτης: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
  • Σκηνογραφία, Ενδυματολογία: Μαγδαληνή Αυγερινού
  • Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης
  • Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας
  • Κίνηση, Τεχνική Alexander: Δέσποινα Αναστάσογλου
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Φαίδρα Φασούλα

Ηθοποιοί: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Ελίνα  Παντελεμίδου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου

Η παράσταση περιέχει σεξουαλικές σκηνές και σκηνές βίας. Κατάλληλη άνω των 15 ετών.

  • Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 21:00
  • Παραστάσεις: 5 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2026
  • Πέμπτη με Κυριακή στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

«Μαρί Αντουανέτ – Savon Original: Η Ασφυξία Του Πούπουλου Όταν Πέφτει» – Από σήμερα στο Δώμα του Θεάτρου Νέου Κόσμου

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

«ΑΜΛΕΤ (machine)» σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου στο Θέατρο Πορεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

delithanasi-doxas-new
LIFESTYLE

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

karameros_0610_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Να αυξηθούν οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι στο ΕΣΥ – Δεν καλύπτονται οι εφημερίες»

mitsotakis_androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τον Ανδρουλάκη: Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επι της αρχής απαράδεκτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:48
Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

delithanasi-doxas-new
LIFESTYLE

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

karameros_0610_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

1 / 3