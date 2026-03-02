«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ταξιδεύει η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ ΖΑΜΠΕΤΑ». Από την Τρίτη 28 Απριλίου, παρουσιάζεται στο Θέατρο Radio City, με τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Κώστα Κόκλα, τη Δανάη Μπάρκα, τη Χριστίνα Τσάφου, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τον Αντώνη Κρόμπα και τον Θοδωρή Αθερίδη.

Η παράσταση παρακολουθεί τα γεγονότα της προσωπικής ζωής του μεγάλου συνθέτη, Γιώργου Ζαμπέτα, μαζί με ένα πλήθος τραγουδιών του, που όλοι αγαπήσαμε.

Ο Πέτρος Ζούλιας γράφει ένα κείμενο γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση, προσπαθώντας να αναδείξει τη μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου Έλληνα «μάγκα» καλλιτέχνη. Αντλεί τις πληροφορίες, που ζωντανεύουν στη σκηνή, από το αποκαλυπτικό βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα με τίτλο «Γιώργος Ζαμπέτας, βαθιά στη θάλασσα θα πέσω».

Στη παράσταση αξιοποιούνται μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα από σπαρταριστές αφηγήσεις του ίδιου του συνθέτη, με τη φωνή του, ενώ προβάλλονται αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες που έντυσε με τη μουσική του και τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έδωσε.

Έτσι, με ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο τρόπο, ο λαϊκός συνθέτης -χωρίς να ενσαρκώνεται από κάποιο ηθοποιό- είναι παρών, σχολιάζοντας, επεμβαίνοντας και αποκαλύπτοντας τις αλήθειες και τις απόψεις του για τα τεκταινόμενα στην παράσταση. Μια παράσταση που έχει στηθεί σαν μια μεγάλη λαϊκή γιορτή.

Η παράσταση, κι από τίτλο ακόμα, υπόσχεται να υπηρετήσει πιστά και να ταυτιστεί πλήρως με τηνμοναδική προσωπικότητα του μεγάλου λαϊκού δημιουργού. Θέλει να είναι η ζωντανή αντανάκλαση της ταυτότητάς του. Θέλει να γίνει η ίδια η παράσταση ο Ζαμπέτας και όχι ένα ακόμα αφιέρωμα σε αυτόν. Προσπαθεί διαρκώς να συναντηθεί με το πνεύμα, τη γλώσσα και την ψυχή του συνθέτη, εκφράζοντάς τη μέσα από τη μαγική τέχνη του θεάτρου.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις- Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, ο Αντώνης Κρόμπας, και ο Θοδωρής Αθερίδης.

Παίζουν με αλφαβητικά σειρά οι:

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ραφαήλ Κριτούλης

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Ηλιάνα Υφαντή – Νίκη Παπαβασιλείου

RADIO CITY : Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

