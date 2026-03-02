«ΑΜΛΕΤ (machine)» σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου στο Θέατρο Πορεία

Μια νέα δραματουργία που συνδυάζει τον Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη Μηχανή Άμλετ του Χάινερ Μύλλερ παρουσιάζεται, από τις 19 Απριλίου, στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου.

Ο Άμλετ επιστρέφει ως το δικό μας φάντασμα και ζητά να μην τον ξεχάσουμε, σκηνοθετώντας την παράσταση της ίδιας του της ζωής.

Μαζί του, μια ομάδα ηθοποιών αφηγείται ξανά και ξανά την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να υπάρξει μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Time is out of joint.

Ο Άμλετ γίνεται ένα πεδίο έρευνας, ένα πεδίο μάχης∙ μια ανοιχτή αναμέτρηση με τα φαντάσματά μας – τα προσωπικά, τα συλλογικά, τα ιστορικά.

Η Σοφία Αντωνίου, συνεχίζοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στα κλασικά έργα και τη σύγχρονη δραματουργία, αναμετριέται με τον Άμλετ, τοποθετούμενη ανάμεσα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τον Χάινερ Μύλλερ, ως μια αναγκαία διαπραγμάτευση του παρελθόντος με το παρόν, σε έναν κόσμο που επαναλαμβάνεται μηχανικά.

Μαζί με μια δημιουργική ομάδα νέων καλλιτεχνών, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και μια κοινή ανάγκη για έρευνα, επιχειρεί να αναστοχαστεί τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Σοφία Αντωνίου

Μεταφράσεις: Γιώργος Χειμωνάς, Ελένη Βαροπούλου

Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Μουσική σύνθεση: JephVanger

Σε συνεργασία με το Θέατρο Πορεία

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Παίζουν: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, AuroraMarion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

Ανεξάντλητες είναι οι νέες παραστάσεις στα αθηναϊκά θέατρα

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Πρώτες Φωτογραφίες

«Με κυνηγούν οι Μέλισσες»: Φωτεινή Βελεσιώτου και Κική Μαυρίδου στο Κύτταρο