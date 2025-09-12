Το Θέατρο Πορεία ανοίγει την αυλαία του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεχωριστές πρεμιέρες, δυνατές επαναλήψεις και σημαντικές συνεργασίες διαμορφώνουν το ρεπερτόριο της νέας θεατρικής σεζόν με αποκλειστικό γνώμονα το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση του πιστού και πολυπληθούς κοινού.
Φέτος, όπως κάθε χρόνο, υποδέχεται τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με μια ειδική προσφορά προπώλησης, δίνοντάς στους θεατές τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους σε προνομιακή τιμή για όλες τις παραστάσεις.
Στρατή Τσίρκα
ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ
Από 2 έως 25 Οκτωβρίου 2025
Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος
Suzie Miller
PRIMA FACIE
Από 3 Νοεμβρίου 2025
Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου
Ίρβιν Γιάλομ
ΟΤΑΝ ΕΚΛΑΨΕ Ο ΝΙΤΣΕ
Από 5 Νοεμβρίου 2025
Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος
Oscar Wilde
ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΙ
Από 9 Φεβρουαρίου 2026
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος
Τζοακίνο Ροσσίνι
O ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
Από 26 Οκτωβρίου 2025
Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη
