Το Θέατρο Πορεία ανοίγει την αυλαία του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

Ξεχωριστές πρεμιέρες, δυνατές επαναλήψεις και σημαντικές συνεργασίες διαμορφώνουν το ρεπερτόριο της νέας θεατρικής σεζόν με αποκλειστικό γνώμονα το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση του πιστού και πολυπληθούς κοινού.

Φέτος, όπως κάθε χρόνο, υποδέχεται τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με μια ειδική προσφορά προπώλησης, δίνοντάς στους θεατές τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους σε προνομιακή τιμή για όλες τις παραστάσεις.

Στρατή Τσίρκα

ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ

Από 2 έως 25 Οκτωβρίου 2025

Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος

Suzie Miller

PRIMA FACIE

Από 3 Νοεμβρίου 2025

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Ίρβιν Γιάλομ

ΟΤΑΝ ΕΚΛΑΨΕ Ο ΝΙΤΣΕ

Από 5 Νοεμβρίου 2025

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

Oscar Wilde

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΙ

Από 9 Φεβρουαρίου 2026

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος

Τζοακίνο Ροσσίνι

O ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

Από 26 Οκτωβρίου 2025

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Διαβάστε επίσης:

«The Rip»: Matt Damon και Ben Affleck ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο θρίλερ δράσης του Netflix (photos/video)

Daniel Day-Lewis για την επιστροφή του στην υποκριτική: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ, σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο» (photos/video)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Μάρτιν Σκορσέζε: «Το να δουλέψω ξανά μαζί του θα είναι το απόλυτο δώρο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός»