search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 14:23

«Μαρί Αντουανέτ – Savon Original: Η Ασφυξία Του Πούπουλου Όταν Πέφτει» – Από σήμερα στο Δώμα του Θεάτρου Νέου Κόσμου

02.03.2026 14:23
parastasi-new-

Μετά τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων τον Νοέμβριο, η Μαρί Αντουανέτ επιστρέφει, σήμερα (2/3), αυτή τη φορά στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.

Ο Γρηγόρης Χατζάκης και η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, στην πρώτη τους θεατρική συνεργασία, εμπνέονται από την προσωπικότητα της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, και δημιουργούν έναν τόπο, όπου η πληθωρική ηρωίδα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να βαρεθεί ανελέητα, να θυμηθεί και να ξεχάσει την επόμενη στιγμή, ακριβώς όπως όλος ο κόσμος, πριν όμως πολλά χρόνια, με πιο ογκώδη ρούχα και περισσότερα διαμάντια.

Κατεβαίνει τη σκάλα. Την κατεβαίνει σα να μην υπάρχει τέλος. Η Μαρί Αντουανέτ κατεβαίνει ασταμάτητα. Κατεβαίνει με χάρη, κατεβαίνει αργά, κατεβαίνει σα να χάνεται. Κατεβαίνει και πάνω της γράφονται δεκάδες σκέψεις, γεγονότα, δεκαετίες. Από τη Γαλλία του 1780 μέχρι τη Β. Καρολίνα του 2000 δυο σκαλοπάτια δρόμος. Κατεβαίνει κι αυτή η κατάβαση μοιάζει με πτώση. Απαλή και σχεδόν άηχη.

Μέσα στη χρυσοποίκιλτη άμαξα, στο ταξίδι από την Αυστρία προς τη Γαλλία, με σκοπό να γνωρίσει τον μέλλοντα σύζυγό της και μέλλοντα βασιλιά της Γαλλίας, αναπολεί το μέλλον που της επιφυλάσσεται, θυμάται ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο, που συνέβησαν ή πρόκειται να συμβούν, μουρμουρίζει μουσικές, δεν κάνει τίποτα για πολλή ώρα.

Ταυτότητα Παράστασης:

  • Σύλληψη – Σκηνοθεσία Γρηγόρης Χατζάκης
  • Σκηνικά Μαρίζα Σουλιώτη
  • Εικαστική Επιμέλεια – Φωτισμοί Γρηγόρης Χατζάκης
  • Παίζει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη
  • Συμμετέχει ο Ορφέας Χατζησπύρου
  • Θέατρο του Νέου Κόσμου – Δώμα
  • Από 2 Μαρτίου, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Διαβάστε επίσης:

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

«ΑΜΛΕΤ (machine)» σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου στο Θέατρο Πορεία

Ανεξάντλητες είναι οι νέες παραστάσεις στα αθηναϊκά θέατρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

us-navy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ και στέλνουν κι άλλες δυνάμεις – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:30
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

1 / 3