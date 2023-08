Σάντρα Μπούλοκ: Το «ευχαριστώ» για τη στήριξη μετά τον θάνατο του συντρόφου της

Η Σάντρα Μπούλοκ εκτιμά το κύμα υποστήριξης που δέχτηκε μετά τον θάνατο του επί χρόνια συντρόφου της Μπράιαν Ράνταλ.



Ο 57χρονος φωτογράφος πέθανε στις 5 Αυγούστου μετά από μάχη τριών ετών με την ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα), ανέφερε η οικογένειά του μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό People, προσθέτοντας: «Ο Μπράιαν επέλεξε να κρατήσει το ταξίδι του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φρόντιζαν κάναμε το καλύτερο δυνατό για να τιμήσουμε την επιθυμία του».

So very sad to hear that actress Sandra Bullock has lost her partner in love and life. Bryan Randall died after a quiet battle with ALS. He was only 57. She spoke lovingly of him and his example over the years. pic.twitter.com/hlOsVS2k6o