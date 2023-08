Εντ Σίραν: Aνακοίνωσε 2o άλμπουμ για το 2023

Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) ανακοίνωσε ότι σύντομα στον κατάλογό του θα προσθέσει το δεύτερο νέο άλμπουμ του, που θα κυκλοφορήσει το 2023… το δεύτερο σε έξι μήνες, στην πραγματικότητα καθώς επί της ουσίας θα είναι το έβδομο της καριέρας του. Πρόκειται για το «Autumn Variations» που θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως και το «-» («Subtract»), που κυκλοφόρησε στις 5 Μαΐου, αυτή η συνέχεια έγινε από τον Άαρον Ντέσνερ, τον κιθαρίστα των National, ο οποίος έχει συνεργαστεί επίσης με την Τέιλορ Σουίφτ και την Γκρέισι Έιμπραμς.



«Το περασμένο φθινόπωρο, ανακάλυψα ότι οι φίλοι μου και εγώ περνούσαμε τόσες πολλές αλλαγές στη ζωή. Μετά τη ζέστη του καλοκαιριού, τα πάντα είτε ηρέμησαν, σταθεροποιήθηκαν, διαλύθηκαν, έφτασαν στην κορυφή ή κατέρρευσαν», είπε ο Σίραν σε δήλωσή του.

