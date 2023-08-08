Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Σάντρα Μπούλοκ καθώς ο σύντροφός της Μπράιαν Ράνταλ, έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια μετά από τριετή μάχη με τη νόσο ALS.

Η αδελφή της ηθοποιού, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο μοιράστηκε σπάνιες πληροφορίες για τις τελευταίες κοινές στιγμές του ζευγαριού σε ένα εγκάρδιο αφιέρωμα στο Instagram μετά την τριετή μάχη του φωτογράφου με την ALS.

«Είμαι πεπεισμένη ότι ο Μπρι έχει βρει το καλύτερο σημείο ψαρέματος στον παράδεισο και ήδη ρίχνει το δόλωμα του σε ορμητικά ποτάμια γεμάτα σολομούς», έγραψε η Γκενίζε κάτω από μια φωτογραφία του Ράνταλ.

Όπως αποκάλυψε η Μπούλοκ ήταν στο πλευρό του μέχρι τελευταία στιγμή, το Σάββατο 05/08.

«Η ALS είναι μια σκληρή ασθένεια, αλλά υπάρχει κάποια παρηγοριά γνωρίζοντας ότι είχε τους καλύτερους φροντιστές στην καταπληκτική αδελφή μου και την ομάδα των νοσοκόμων που συγκέντρωσε και που τη βοήθησαν να τον φροντίσει στο σπίτι τους», πρόσθεσε η Γκενίζε. «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπράιαν».

So very sad to hear that actress Sandra Bullock has lost her partner in love and life. Bryan Randall died after a quiet battle with ALS. He was only 57. She spoke lovingly of him and his example over the years. pic.twitter.com/hlOsVS2k6o — Deborah Roberts (@DebRobertsABC) August 8, 2023

Η οικογένεια του φωτογράφου επιβεβαίωσε στην Page Six τον θάνατό του τη Δευτέρα και πιο συγκεκριμένα ότι ο 57χρονος έφυγε από τη ζωή μετά από μυστική μάχη με την ασθένεια, η οποία προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου.

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Μπράιαν Ράνταλ απεβίωσε ειρηνικά μετά από τριετή μάχη με την ALS», έγραψε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Ο Μπράιαν επέλεξε από νωρίς να κρατήσει το ταξίδι του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φροντίζαμε κάναμε σεβαστό το αίτημά του».

Η 59χρονη ηθοποιός γνώρισε τον Ράνταλ τον Ιανουάριο του 2015, όταν φωτογράφισε το πάρτι γενεθλίων του γιου της Λούις.Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ο Μπράιαν ήταν ο άντρας της ζωής της.

So when Sandra Bullock said she found the love of her life, didn't need a legal paper to make them official, and that Bryan Randall was a great example for her kids in The Red Table Talk (2021), he had already sick.



If that's not love i don't know anymore what is that. pic.twitter.com/IkXh0jQRuV August 8, 2023

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