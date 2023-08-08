search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 15:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2023 10:48

Σάντρα Μπούλοκ: Έχασε τον σύντροφό της στα 57 του μετά από μάχη με τη νόσο ALS – Tο συγκινητικό μήνυμα της αδερφής της

08.08.2023 10:48
SANDRA-BULLOK

Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Σάντρα Μπούλοκ καθώς ο σύντροφός της Μπράιαν Ράνταλ, έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια μετά από τριετή μάχη με τη νόσο ALS.

Η αδελφή της ηθοποιού, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο μοιράστηκε σπάνιες πληροφορίες για τις τελευταίες κοινές στιγμές του ζευγαριού σε ένα εγκάρδιο αφιέρωμα στο Instagram μετά την τριετή μάχη του φωτογράφου με την ALS.

«Είμαι πεπεισμένη ότι ο Μπρι έχει βρει το καλύτερο σημείο ψαρέματος στον παράδεισο και ήδη ρίχνει το δόλωμα του σε ορμητικά ποτάμια γεμάτα σολομούς», έγραψε η Γκενίζε κάτω από μια φωτογραφία του Ράνταλ.

Όπως αποκάλυψε η Μπούλοκ ήταν στο πλευρό του μέχρι τελευταία στιγμή, το Σάββατο 05/08.

«Η ALS είναι μια σκληρή ασθένεια, αλλά υπάρχει κάποια παρηγοριά γνωρίζοντας ότι είχε τους καλύτερους φροντιστές στην καταπληκτική αδελφή μου και την ομάδα των νοσοκόμων που συγκέντρωσε και που τη βοήθησαν να τον φροντίσει στο σπίτι τους», πρόσθεσε η Γκενίζε. «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπράιαν».

Η οικογένεια του φωτογράφου επιβεβαίωσε στην Page Six τον θάνατό του τη Δευτέρα και πιο συγκεκριμένα ότι ο 57χρονος έφυγε από τη ζωή μετά από μυστική μάχη με την ασθένεια, η οποία προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου.

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Μπράιαν Ράνταλ απεβίωσε ειρηνικά μετά από τριετή μάχη με την ALS», έγραψε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Ο Μπράιαν επέλεξε από νωρίς να κρατήσει το ταξίδι του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φροντίζαμε κάναμε σεβαστό το αίτημά του».

Η 59χρονη ηθοποιός γνώρισε τον Ράνταλ τον Ιανουάριο του 2015, όταν φωτογράφισε το πάρτι γενεθλίων του γιου της Λούις.Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ο Μπράιαν ήταν ο άντρας της ζωής της.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Παπαμιχαήλ: 19 χρόνια από τον θάνατό του – Η σπάνια φωτογραφία με τον αδερφό του, Νίκο (Photo)

Αθηναΐς Νέγκα: Η απαράδεκτη επίθεση για την πάθησή της και η απάντησή της

Η Beyoncé πλήρωσε 100.000 δολάρια για να παρατείνει την κυκλοφορία του μετρό λόγω βροχόπτωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
make a wish elladas – new
BUSINESS

Με τη δύναμη της ευχής! Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος, και η εταιρεία 10πλασιάζει κάθε προσφορά

famellos-756345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ελιγμός Φάμελλου έναντι της μειοψηφίας – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για τα βήματα υλοποίησης της απόφασης της 6ης Ιουνίου

XANTZIS_PROSFYGIKA
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Στη ΜΕΘ του «Γ. Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής

dutton-ranch-new
MEDIA

Paramount+: Τα άλογα στο «Dutton ranch» θα χλιμιντρίζουν για δεύτερη σεζόν

tiletheasi
MEDIA

To Mega στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (24/6)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 15:22
make a wish elladas – new
BUSINESS

Με τη δύναμη της ευχής! Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος, και η εταιρεία 10πλασιάζει κάθε προσφορά

famellos-756345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ελιγμός Φάμελλου έναντι της μειοψηφίας – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για τα βήματα υλοποίησης της απόφασης της 6ης Ιουνίου

XANTZIS_PROSFYGIKA
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Στη ΜΕΘ του «Γ. Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής

1 / 3