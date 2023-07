Φρενίτιδα έχει προκαλέσει το νέο ειδύλλιο του supermodel Ιρίνα Σάικ και του πρώην αθλητή Τομ Μπρέϊντι.

Μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση όπου τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά, όλη η προσοχή στράφηκε πάνω στους πρώην τους Μπράντλεϊ Κούπερ και Ζιζέλ Μπούντχεν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κούπερ δεν έχει δεχθεί και τόσο καλά τη σχέση αυτή, καθώς φοβάται πως η Σάικ θα τον «διαγράψει» οριστικά από το μυαλό της.

Οι δυο τους, πέρα από το παιδί που απέκτησαν το 2017, ήταν ζευγάρι από το 2015 και, παρά τον χωρισμό τους στο παρελθόν, έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Και πάλι όμως χώρισαν, με την Ιρίνα Σάικ να προχωρά στη ζωή της.

Tom Brady invited new flame Irina Shayk to LA for weekend tryst after her wedding advances: report https://t.co/IioI0cx2RC pic.twitter.com/VfqKtRdcnv

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να έχει πικραθεί από την απόφαση της Σάικ. «Το να πούμε ότι δεν τον ενόχλησε, θα ήταν ψέμα. Η σχέση τους είχε τα πάνω και τα κάτω της, αλλά την αγαπά παντοτινά. Είναι η μητέρα του παιδιού του και μαζί αποτελούν τις δύο αγαπημένες του γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Νιώθει ότι πρώτη φορά βρήκε στον Τομ κάποιον που θα την πάρει μακριά του για πάντα», ανέφερε πηγή κοντά στον ηθοποιό.

Η ίδια πηγή είπε πως αρχικά ο Κούπερ είχε μπερδεμένα συναισθήματα, καθώς κι αυτός έβγαινε σε ραντεβού, αλλά πάντα η καρδιά του ανήκε στην Ιρίνα.

Και η Ζιζέλ ήταν προβληματισμένη με τη νέα σχέση του πρώην άντρα της και πατέρα των παιδιών της με ένα άλλο μοντέλο όμως το αποδέχτηκε αφού και η ίδια φαίνεται να έχει προχωρήσει τη ζωή της.

Tom Brady’s ex-wife Gisele Bundchen’s is “not happy at all” with Tom’s new romance with Irina Shayk, according to TMZ. pic.twitter.com/NYoiJfAtWi