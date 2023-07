Κρίστοφερ Νόλαν: Η εξήγηση που έδωσε για το «παράξενο» τέλος του «Inception»

Τη δική του εξήγηση για το «παράξενο» τέλος του «Inception», έδωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Νόλαν.

Το τέλος της ταινίας έχει αφήσει ερωτήματα ανοιχτά, σχετικά με το αν ο χαρακτήρας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Κομπ» είναι τελικά ξύπνιος ή ονειρεύεται.

Στις τελευταίες σκηνές, ο «Κομπ» ολοκληρώνει την τελευταία του αποστολή και βρίσκει ξανά τα παιδιά του. Ωστόσο, το τοτέμ του εξακολουθεί να περιστρέφεται. Αυτό σημαίνει ότι ονειρεύεται. Όταν η κορυφή σταματά, τότε είναι ξύπνιος.

Στο τέλος της ταινίας, η κορυφή του τοτέμ συνεχίζει να γυρίζει, με τους θεατές να αναρωτιούνται αν ο Κομπ παρέμεινε κολλημένος σε ένα όνειρο.

Σύμφωνα, όμως με τον Κρίστοφερ Νόλαν το νόημα δεν βρίσκεται στο αν ο Κομπ ονειρεύεται ή όχι. «Πέρασα από τη φάση που όλοι αυτό με ρωτούσαν. Δεν είναι μια ερώτηση, στην οποία απαντώ άνετα. Νομίζω ότι δεν είναι όμως, η σωστή ερώτηση», ανέφερε.

«Το θέμα δεν είναι αν ο χαρακτήρας του Λέο κοιμάται ή είναι ξύπνιος. Το βασικό θέμα είναι ότι ο χαρακτήρας του δεν νοιάζεται σε εκείνο το σημείο για το αν είναι ξύνιος ή όχι», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Όπως τόνισε, το κοινό δεν πρέπει να επηρεάζεται από αυτή την λεπτομέρεια. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Wired, είχε πει: «Υπάρχει μια μηδενιστική άποψη για το τέλος. Σωστά; Σκέψου όμως, ότι επιτέλους έχει προχωρήσει κι είναι με τα παιδιά του. Η ασάφεια δεν είναι συναισθηματική, είναι διανοητική για το κοινό».

Christopher Nolan finally revealed the truth behind the "Inception" ending https://t.co/uvjKL1Z2XT