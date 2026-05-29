ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαρινάκης: Η έκθεση Τυχεροπούλου αποκαλύπτει ότι «πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης»

Επίθεση στην αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα στοιχεία της έκθεσης του πρώην στελέχους του Οργανισμού, Παρασκευής Τυχεροπούλου, σχετικά με την υπόθεση.

Όπως έχει γράψει το topontiki.gr, στην έκθεση αναφέρεται ότι για την πλειονότητα των περιπτώσεων που εξετάζει, η Π. Τυχεροπούλου καταλήγει ότι οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαν ως αποτέλεσμα καμία ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, αναφέροντας ότι δεν προέκυψε «κίνδυνος για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία».

Ο Π. Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, έκανε λόγο για «άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις, η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτή την διαπίστωση».

Υπογράμμισε, δε, ότι «για άλλη μια φορά πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από αυτές τις υποθέσεις είναι και από προηγούμενα χρόνια, κάποιες είναι και τώρα, κάποιες τις έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πήγε η Αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Δεν βάζουνε μυαλό. Η απάντηση είναι μια. Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη κι ας περιμένουμε τα πορίσματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «απόφαση δεν βγάζει ούτε η κα Τυχεροπούλου, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η κυβέρνηση, θα βγάλει η Δικαιοσύνη, αλλάζει όμως άρδην τα δεδομένα. Ήδη τα μισά πρόσωπα ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά για τα οποία κατηγορούνται, δεν υπάρχει καμία ζημία άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ότι φαίνεται. Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων τα ποσά έχουνε πέσει κάτω από τις 10 τις 5 χιλιάδες ευρώ, υπάρχει περίπτωση με 700 ευρώ ενδεχόμενη ζημία. Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά είχε μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχει πέσει αυτό στις 110 χιλιάδες ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά πρόσωπα μηδέν. Ρωτάω λοιπόν όλοι όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους θα ζητήσουν συγνώμη από τους συναδέλφους τους;».

