Ξεκίνησε ο πόλεμος Τσίπρα – Καρυστιανού

Ήταν μια σύγκρουση που σιγόβραζε, και σιγά-σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, είτε εμμέσως είτε αμέσως, θα συγκρουστούν το επόμενο διάστημα, και η σύγκρουση θα είναι σφοδρή.

Τα πρώτα τροχιοδεικτικά πυρά έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.

Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, οι παρουσιαστές της βραδιάς έβαλαν τη φωτιά πριν καλά καλά ανέβει στο βήμα ο πρώην πρωθυπουργός.

Η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου αναρωτήθηκε με νόημα μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε, και λίγο μετά συμπλήρωσε την αιχμή με τη φράση που έκανε τον γύρο των social, «μήπως να απελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια;».

Η στόχευση ήταν καθαρή. Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καρυστιανού είχε παρουσιάσει το δικό της κίνημα έχοντας ως σύμβολο το περιστέρι που κρατά κλαδί ελιάς.

Μάλιστα, στο βίντεο που είχε φτιάξει με τεχνητή νοημοσύνη, εμφανιζόταν στην πλατεία Αριστοτέλους να απελευθερώνει αυτό το περιστέρι.

Δεν χρειάστηκε να ειπωθεί όνομα. Όλοι κατάλαβαν.

Δίπλα στην Τουμασάτου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο ηθοποιός που είχε δανείσει τη φωνή του στον Τσίπρα για το audiobook της «Ιθάκης», πρόσθεσε τη δική του πινελιά. Μίλησε για «πρωτοεμφανιζόμενες» από «άλλη πολιτική κατεύθυνση» και τόνισε πως σε εμάς υπάρχουν ρίζες και ιστορία για να καρφώσει με το δικό του τρόπο το κόμμα Καριστιανού.

Η αντεπίθεση δεν άργησε. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κάνοντας λόγο για προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.

Η κ. Καρυστιανού μάλιστα ανήρτησε και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook στο οποίο, μπροστά στην κάμερα, διάβασε αυτή την ανακοίνωση.

Το πιο αιχμηρό σημείο ήταν θεμελιωμένο στο παρελθόν. «Προκαλεί ο πολιτικός που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ» ενώ συνέδεσε τη ρητορική του κ. Τσίπρα για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες με το ότι ως βουλευτής δεν στήριξε την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος ούτε τους αγώνες της κ. Καρυστιανού για άρση της ασυλίας των πολιτικών.

Η κόντρα έχει βάθος χρόνου και αυτό εξηγεί τη σφοδρότητα που θα ακολουθήσει.

Η επίμαχη ατάκα για τη «μνήμη χρυσόψαρου» με την οποία κατέληξε η επίθεση της κ. Καριστιανού δεν είναι τυχαία.

Τον Ιανουάριο, ο κ. Τσίπρας σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του “Ιθάκη”, είχε επιτεθεί ειρωνικά φωτογραφίζοντας την Μαρία Καρυστιανού, είχε μιλήσει για τη «μνήμη χρυσόψαρου» όσων μιλούν για το 3ο χειρότερο μνημόνιο.

Τότε η κ. Καρυστιανού το εξέλαβε ως αιχμή στο πρόσωπό της για όσα είχε πει η ίδια λίγες ημέρες νωρίτερα μιλώντας αποκλειστικά για τον πρώην πρωθυπουργό.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Θανάσης Κατερός, με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, κατηγόρησε την κ. Καρυστιανού ότι αντιγράφει κατά λέξη την ομάδα αλήθειας που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Δεξιάς και της Άκρας Δεξιάς, η οποία όπως έγραψε ανασύρει από τα αρχεία της τις γνωστές χυδαιότητες κατά του Τσίπρα.

Τώρα η κ. Καρυστιανού επιστρέφει την επίθεση και τους χαρακτηρισμούς λέγοντας πως ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι οι πολίτες τρώνε κουτόχορτο ή έχουν μνήμη χρυσόψαρου.

Πίσω από τη σκληρή κόντρα υπάρχουν και οι αριθμοί που δείχνουν γιατί ο πόλεμος αυτός είναι αναπόφευκτος.

Στη δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η ΕΛΑΣ εμφανίζεται δεύτερη με 14,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τρίτη με 11,4%, με το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στο 8,6%.

Τα δύο νέα κόμματα διεκδικούν ψηφοφόρους από παρόμοιες δεξαμενές.

Η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7%, καθώς το δυναμικό της μεταναστεύει είτε προς Τσίπρα είτε προς Καρυστιανού.

Και εδώ ακριβώς κρύβεται η ουσία. Όσο μεγαλώνει ο ένας, στενεύει τον χώρο του άλλου.

Η Πειραιώς παρακολουθεί με ικανοποίηση.

Το 57,6% θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα ωφελείται από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, και τα σενάρια δεύτερης κάλπης το επιβεβαιώνουν.

Γαλάζια στελέχη εκτιμούν πως ο πόλεμος Τσίπρα και Καρυστιανού είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσε να λάβει το Μέγαρο Μαξίμου ενόψει της επόμενης κάλπης.

Δύο διεκδικητές του ίδιου χώρου που αλληλοεξοντώνονται, αφήνουν την κυβέρνηση να παρακολουθεί.

Ο πόλεμος μόλις άρχισε και προς το παρόν έχει νικητή που δεν μετέχει καν στις μάχες.

