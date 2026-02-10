Σκάνδαλο Παναγόπουλου: Ντόμινο με πολιτικές παρενέργειες φέρνει η επέκταση της έρευνας – Μηνύματα με νόημα από Στρατινάκη 

Μπορεί η κυβέρνηση να δείχνει αποκλειστικά προς την Χαριλάου Τρικούπη για το σκάνδαλο που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην ΝΔ, η αλήθεια είναι ωστόσο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός καθώς συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν ότι η ιστορία αυτή μπορεί να “αγγίξει” και το κυβερνών κόμμα.

«Δεν θα στοχοποιήσουμε ποτέ συλλήβδην ένα κόμμα, επειδή εμπλέκεται ένα εμβληματικό στέλεχός του. Είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν θα φορτωθούμε εμείς μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το γεγονός ωστόσο, ότι διατάχθηκε κατεπείγουσα έρευνα της ανεξάρτητης αρχής και για συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων ενώ οι πληροφορίες λένε ότι ενδέχεται να αναζητηθούν ευθύνες και για πολιτικά πρόσωπα που ίσως εμπλέκονται στην ιστορία με τις αποφάσεις τους, περιπλέκουν την ιστορία.

Την ίδια ώρα, η ανάμειξη του ονόματος της Άννας Στρατινάκη που για χρόνια υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας αλλά και του συντρόφου της, Ανδρέα Γεωργίου, έχουν φέρει μεγάλο προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι από την στιγμή που ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις γύρω από αυτή την ιστορία κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσουν.

Όπως σημειώναν μάλιστα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στην ιστορία αναμοχλεύει περιόδους που δημιούργησαν πρόβλημα στην κυβέρνηση καθώς οι χρηματοδοτήσεις των ΚΕΚ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης) φαίνεται ότι αποτελεί «ουρά» του διαβόητου «σκόιλ ελικίκου» του 2020.

Γαλάζια στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την όλη υπόθεση καθώς σημειώνουν ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Προφανώς θα θελήσουν να βάλουν και αλλά πρόσωπα στο κάδρο των ευθυνών προκειμένου να επιμεριστούν οι οποίες ευθύνες υπάρχουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Άννα Στρατινάκη εμφανίστηκε να «δείχνει» ξεκάθαρα την ηγεσία του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση των κονδυλίων δεν ήταν δική της αρμοδιότητα. Στη δήλωση της μάλιστα, ανέφερε ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Διευκρίνησε μάλιστα, πως η ίδια είχε καθαρά εισηγητικό ρόλο (για το διάστημα 2019-2021), εννοώντας ότι η πολιτική ευθύνη για την έγκριση των κονδυλίων βάραινε τους Υπουργούς. Επισημαίνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά, δεν είχε καν θεσμική ανάμειξη με το αντικείμενο της κατάρτισης (σ.σ. το οποίο εξετάζεται τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας την υπόθεσης Παναγόπουλου).

Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι επιχειρεί να βάλει στο κάδρο και την κυβέρνηση. Στο ΠΑΣΟΚ δηλώνουν «εμφατικά παρόντες» σημειώνοντας πως η «κυβέρνηση για ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη και υπόλογη όχι μόνο γιατί επέλεξε να μην κάνει κανένα έλεγχο αλλά με τις πελατειακές και αδιαφανείς επιλογές της οδήγησε στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δεν προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους».

Καλεί μάλιστα την κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς «να δώσουν εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία».

Ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, εκτίμησε ότι είναι ένα σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση. «Είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Διάβαζα και έβλεπα ότι το 97% των προγραμμάτων κατάρτισης τα λυμαίνονται 4 όμιλοι, που ο ένας έχει άμεση/έμμεση σχέση με την κυβέρνηση. Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση. Είναι κανόνας στο δημόσιο οι απευθείας αναθέσεις, το σπάσιμο των διαγωνισμών ώστε να περνούν χωρίς την απαραίτητη δημοσιότητα. Και μετά είναι άλλο θέμα, η αξιοκρατία. Η κ. Στρατινάκη δεν υπήρχαν άλλα νέα παιδιά με πτυχία; Η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος είναι κανόνας και το δίλημμα είναι: Θέλουμε αυτή την κανονικότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς; Ή θέλουμε μια αναγέννηση κάτι διαφορετικό;» σημείωσε.

Τέλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της απαξίωσης των συνδικάτων και του συνδικαλισμού, εντοπίζοντας παράλληλα πολιτικές ευθύνες στο υπουργείο Εργασίας.

«Προφανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει πολιτικές προεκτάσεις. Προφανώς το υπουργείο Εργασίας ήταν αυτό το οποίο ήταν και πολιτικά υπεύθυνο, αλλά και θεσμικά υπεύθυνο για τις χρηματοδοτήσεις αυτές.

Μάλιστα, η κ. Στρατινάκη δείχνει προς πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Εργασίας στη δήλωσή της και προφανώς πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις και από τους ίδιους τους υπουργούς Εργασίας που διαχειρίστηκαν αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Φυσικά και η ίδια προφανώς πρέπει να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Με παρένθεση το διάστημα ’15-’19, ήταν σχεδόν μόνιμη σε αυτή τη θέση, από το ’11 μέχρι το ’23, όταν ο Σκουρλέτης υπουργός Εργασίας έφυγε μετά ξαναγύρισε όταν βγήκε κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ: O «προφυλακισμένος κουμπάρος του Ανδρουλάκη» και η «δυσωδία της ΝΔ»

Ο Βενιζέλος απαντά στο «εμπνευστής του αμελλητί» του Μαρινάκη: Η ΝΔ καταστρατήγησε το Σύνταγμα και τώρα υπόσχεται νέο

Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις ΣΣΕ – Την Πέμπτη συζητείται στην Ολομέλεια