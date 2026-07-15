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15.07.2026 18:25

Απογείωση τηλεθέασης στη μετάδοση του ματς Γαλλίας-Ισπανίας την Τρίτη (14/7)

15.07.2026 18:25
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credit: pixabay

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Πάνω από 1,5 εκατ. τηλεθεατές παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, με αποτέλεσμα η απευθείας μετάδοση να καταφέρει υπερτριπλάσια τηλεθέαση από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας.

Στο διάστημα 21.45-00.06 τέσσερις στους δέκα που βρίσκονταν μπροστά σε τηλεόραση ήταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ1.

Χαρακτηριστικό της υψηλής συγκέντρωσης είναι πως το δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, το -σε επανάληψη- επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ», κατάφερε τηλεθέαση κατά 10 μονάδες μικρότερη από τη μετάδοση του μουντιαλικού αγώνα.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν το «Σόι σου» και το κορυφαίο καρέ συνδιαμόρφωσε η εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» που μεταδόθηκε αμέσως μετά την αναμέτρηση Γαλλίας-Ισπανίας.

Κατά τα λοιπά, ο δείκτης της Nielsen κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης, αναμενόμενα για την εποχή και τη στάση των τηλεθεατών.

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