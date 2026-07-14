Marfin: Γιατί κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι – «Ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων» 16 χρόνια μετά τη φονική επίθεση, αρνούνται τις κατηγορίες

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Αρνήθηκαν, κατά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι, ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπρηστική φονική επίθεση στην Marfin.

Οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, είναι υπόλογοι ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η 3η τακτική ανακρίτρια, με βάση στοιχεία που συνέλεξε η αρμόδια διεύθυνση για το Οργανωμένο Έγκλημα, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι 42χρονοι είπαν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαϊου 2010 με αφορμή το πρώτο μνημόνιο, δήλωσαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο συγκατηγορούμενος του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στην δικαστική λειτουργό ότι κατά την διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Αρνούνται κάθε εμπλοκή

Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση .

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Γιατί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί αρκετές δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι των κατηγορούμενων, οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας φώναζαν συνθήματα προς υποστήριξή τους.

Να σημειωθεί ότι πλην των δύο που απολογήθηκαν σήμερα, η δικαστική λειτουργός εξέδωσε και τρίτο ένταλμα για την υπόθεση, το οποίο είναι σε βάρος της 46χρονης γυναίκας που συνελήφθη στην Βρετανία, η οποία δήλωσε εξαρχής ότι είναι αθώα και ότι θα βρεθεί ενώπιον των αρχών.

Συναινεί η 46χρονη με την έκδοσή της στην Ελλάδα

Η ίδια έχει δώσει τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

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