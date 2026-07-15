Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο και προτείνει να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ η Συρία

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί το Ισραήλ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα πρότεινε ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Μιλώντας την Τρίτη, 14/7, στο Fox News, ο Τραμπ σημείωσε ότι θέλει το Ισραήλ να αναδιπλώσει τις δυνάμεις του και να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο. «Να αναδιπλωθεί. Είναι μια άλλη λέξη. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον Λίβανο και το Ισραήλ διαχειρίζεται πολύ καλά την κατάσταση», δήλωσε.

«Θα ήταν καλό να αποχωρήσει. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα θα ηρεμήσουν λίγο, γιατί πρέπει να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στη μεγάλη υπόθεση. Και η μεγάλη υπόθεση είναι το Ιράν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πρόταση για ανάληψη δράσης από τον αλ Σαράα ενάντια στη Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στον νέο πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ με πιο στοχευμένο τρόπο σε σχέση με το Ισραήλ.

«Θα μπορούσε να αναλάβει τη Χεζμπολάχ και να το κάνει διαφορετικά. Δεν θα ισοπέδωνε κτίρια. Μισούσα να βλέπω κτίρια να καταρρέουν», είπε ο Τραμπ για τον αλ Σαράα, ο οποίος στο παρελθόν ήταν επικεφαλής συριακής οργάνωσης συνδεδεμένης με την Αλ Κάιντα.

«Ναι, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ακριβής. Και μπορώ να σας πω ότι πιστεύω πως θα ήθελε να το κάνει», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που χαρακτηρίζονται ως χορηγοί της τρομοκρατίας, όπου βρισκόταν από το 1979.

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