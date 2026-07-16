Reuters: Το Ιράν καλεί τους Χούθι να κλείσουν την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να προετοιμαστούν για το κλείσιμο της πετρελαϊκής διαδρομής στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι Χούθι έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους αναπτύσσοντας πυραύλους και drones κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αναμένοντας εντολές από εκπροσώπους των Φρουρών της Επανάστασης.

Μια ενδεχόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα επιδείνωνε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, καθώς η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη επιδιώκει να ασκήσει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνοντας το οικονομικό κόστος, χρησιμοποιώντας τη συμμαχία της με τους Χούθι στο πλαίσιο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

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Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν την πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η ιδέα έχει συζητηθεί εντός της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα έχει μεταφερθεί στους συμμάχους Χούθι του Ιράν, δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι Χούθι είχαν ενημερωθεί πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, αλλά δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς διαβιβάστηκε ή αν έγινε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές ενέργειας την Τρίτη.

Οι Χούθι αναπτύσσουν drones κοντά στη Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ

Μια πηγή κοντά στους Χούθι δήλωσε ότι η ομάδα είχε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για να επιτεθεί σε πλοία αναπτύσσοντας πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, στα υψίπεδα της Υεμένης με θέα στη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν και περίμενε την εντολή για να ξεκινήσει.

Οποιαδήποτε απειλή για την Ερυθρά Θάλασσα και την πύλη της, το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κινδυνεύει να επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και υπογραμμίζει τους εκρηκτικούς κινδύνους που προκύπτουν από έναν νέο γύρο πολέμου.

Με το Ορμούζ ήδη κλειστό, τυχόν επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα θα άφηνε ταυτόχρονα τις δύο κύριες οδούς εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής διαταραγμένες, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωποι του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Υεμένη, θα πάρουν την απόφαση για το πότε θα κλείσει το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δήλωσε η πηγή κοντά στους Χούθι.

Σε ένδειξη κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στη Σαουδική Αραβία, αφού κατηγόρησαν το βασίλειο ότι βομβάρδισε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους τη Δευτέρα.

Ο Torbjorn Solvedt, κύριος αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία πληροφοριών κινδύνου Verisk Maplecroft, δήλωσε ότι η έξαρση της έντασης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας ήρθε σε μια κακή στιγμή.

«Εάν οι μάχες ενταθούν και επεκταθούν στις υποδομές και τη ναυτιλία εξαγωγών της Ερυθράς Θάλασσας, θα απειλήσουν τη μόνη σημαντική εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή», είπε.

Δύο περιφερειακές πηγές κοντά στο Ριάντ δήλωσαν ότι το βασίλειο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές από το Ιράν και τους Χούθι, προσθέτοντας ότι το Ριάντ γνώριζε ότι η ομάδα της Υεμένης συντονιζόταν πλέον στενά με το Ιράν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν, οδηγώντας την Τεχεράνη να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, την κύρια διαδρομή πριν από τον πόλεμο για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί από τότε που κατέρρευσε μια εύθραυστη κρίση του Ιουνίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για πόλεμο πλήρους κλίμακας και διαταράσσοντας τις ενεργειακές ροές στο Στενό.

Το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας δεν θα ήταν δύσκολο

Έκτοτε, σημαντική ποσότητα πετρελαίου του Κόλπου έχει εκτραπεί στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω ενός σαουδαραβικού αγωγού και η πλωτή οδός μεταφέρει πλέον περίπου το 7% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Όταν οι Χούθι επιτέθηκαν στη ναυτιλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έστρεψαν τα φορτία τους στην πολύ μεγαλύτερη και πιο ακριβή διαδρομή γύρω από την Αφρική.

Με τη Σαουδική Αραβία να έχει εκτρέψει το 70% των εξαγωγών ενέργειας μέσω του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, τυχόν άμεσες επιθέσεις εκεί θα αποτελούσαν επίσης μεγάλο πρόβλημα για τις αγορές πετρελαίου.

Μία από τις περιφερειακές πηγές ανέφερε ότι οι ηγέτες του Ιράν επιδιώκουν να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνοντας το πιθανό κόστος για την παγκόσμια οικονομία, απειλώντας τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και τη ροή των εξαγωγών σαουδαραβικού πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού, σε αυτό που η πηγή χαρακτήρισε ως μέρος της «ιρανικής σκέψης».

Το κλείσιμο του στενού δεν θα ήταν δύσκολο, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Οποιοσδήποτε έχει ένα πυροβόλο όπλο μπορεί να διακόψει τη ναυτιλία. Δεν χρειάζεται να έχετε εξελιγμένους πυραύλους για να διακόψετε τη ναυτιλία».

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι ως μέρος του περιφερειακού του «Άξονα Αντίστασης», μιας συμμαχίας που περιλαμβάνει επίσης τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ένοπλες σιιτικές ομάδες του Ιράκ που έχουν ήδη ενταχθεί στην περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν εισέλθει επίσημα στη μάχη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει παράσχει στους Χούθι όπλα, χρηματοδότηση και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης που διοχετεύεται μέσω της Χεζμπολάχ. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί την κατηγορία.

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