Μπήκες σε αυτοκίνητο που «βράζει» από τον ήλιο; Έτσι θα το δροσίσεις πιο γρήγορα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το αυτοκίνητο που έχει μείνει για ώρες κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό «φούρνο».

Το τιμόνι καίει, τα καθίσματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα ακουμπήσεις και ο αέρας στο εσωτερικό είναι αποπνικτικός. Η πρώτη αντίδραση των περισσότερων οδηγών είναι να μπουν, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ενεργοποιήσουν αμέσως τον κλιματισμό στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία. Για να δροσίσει γρηγορότερα η καμπίνα, πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί ο πολύ θερμός αέρας που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό και στη συνέχεια να αξιοποιηθεί σωστά το σύστημα κλιματισμού.

Πριν καθίσουμε στο αυτοκίνητο, είναι χρήσιμο να ανοίξουμε όλες τις πόρτες ή τουλάχιστον δύο αντικριστές πόρτες και τα παράθυρα. Ακόμη και ένα ή δύο λεπτά φυσικού αερισμού μπορούν να απομακρύνουν σημαντικό μέρος του θερμού αέρα που έχει συγκεντρωθεί στην καμπίνα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης

Nέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για όσους δεν σβήνουν τον κινητήρα του αυτοκινήτου

WRC: Θρίαμβος του Παγιάρι στην Εσθονία

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη (photos)