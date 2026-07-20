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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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20.07.2026 10:54

Μπήκες σε αυτοκίνητο που «βράζει» από τον ήλιο; Έτσι θα το δροσίσεις πιο γρήγορα

20.07.2026 10:54
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Το αυτοκίνητο που έχει μείνει για ώρες κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό «φούρνο».

Το τιμόνι καίει, τα καθίσματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα ακουμπήσεις και ο αέρας στο εσωτερικό είναι αποπνικτικός. Η πρώτη αντίδραση των περισσότερων οδηγών είναι να μπουν, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ενεργοποιήσουν αμέσως τον κλιματισμό στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία. Για να δροσίσει γρηγορότερα η καμπίνα, πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί ο πολύ θερμός αέρας που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό και στη συνέχεια να αξιοποιηθεί σωστά το σύστημα κλιματισμού.

Πριν καθίσουμε στο αυτοκίνητο, είναι χρήσιμο να ανοίξουμε όλες τις πόρτες ή τουλάχιστον δύο αντικριστές πόρτες και τα παράθυρα. Ακόμη και ένα ή δύο λεπτά φυσικού αερισμού μπορούν να απομακρύνουν σημαντικό μέρος του θερμού αέρα που έχει συγκεντρωθεί στην καμπίνα.

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