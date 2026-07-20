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20.07.2026 11:02

Τιμοτέ Σαλαμέ – Κάιλι Τζένερ: Η κοινή εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ και τα φιλιά στο στόμα (Videos)

20.07.2026 11:02
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Τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 παρακολούθησαν ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ με την κάμερα να καταγράφει το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές.

Οι δυο τους έδωσαν το παρών στον μεγάλο αγώνα όπου η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ισπανία με την Τζένερ να επιλέγει ένα μαύρο σύνολο και τον ηθοποιό μια μπλε μακρυμάνικη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν τους, οι δυο τους έδωσαν ένα φιλί στο στόμα.

Ο 30χρονος πρωταγωνιστής είχε μάλιστα έναν ξεχωριστό ρόλο πριν από τη σέντρα, καθώς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραδώσει την επίσημη μπάλα του τελικού. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε βρεθεί και στον ημιτελικό Ισπανίας – Γαλλίας, όπου είχε συνομιλήσει με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Σαλαμέ και η Τζένερ είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2023 και έκτοτε, συνηθίζουν να πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις. 

Στον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκαν επίσης πολλές ακόμη προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Ματ Ντέιμον, Τζούλια Γκάρνερ, Κέβιν Χαρτ, Γουίνι Χάρλοου, Τομ Μπρέιντι, Πάτρικ Μαχόουμς, καθώς και αστέρες του NBA. Το ημίχρονο πλαισίωσαν εμφανίσεις της Μαντόνα, της Σακίρα, του Τζάστιν Μπίμπερ και των BTS.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες.

@emmamercieca Spotted Kylie & Timothee at the World Cup Final 🫠🥺🫶🏼 #worldcupfinal #worldcup #kyliejenner #timothéechalamet #fyp ♬ original sound – Abelsﾒ0
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