Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 5 χρόνια χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο (Photos)

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Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλη Βοσκόπουλο έκανε η Άντζελα Γκερέκου χθες (19/7), με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την ημέρα που ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή.
Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους αλλά και κάποια πιο πρόσφατα στιγμιότυπα λίγο πριν εκείνος «φύγει».
«Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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