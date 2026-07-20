Ο υβριδικός κινητήρας της Renault που κάνει 1.000 km με ένα γέμισμα – Σε ποια μοντέλα μπαίνει;

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Χωρίς καλώδιο φόρτισης και χωρίς δεύτερο ρεζερβουάρ, το νέο υβριδικό σύστημα της Renault συνδυάζει 160 ίππους, κατανάλωση που ξεκινά από 3,9 lt/100 km και αυτονομία έως 1.000 km, ενώ διατίθεται σε τρία μοντέλα με τιμές από 24.500 ευρώ.

Η Renault επεκτείνει σταδιακά τη χρήση του νέου Full Hybrid E-Tech 160, ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, ικανοποιητικές επιδόσεις στο ταξίδι και μεγάλη αυτονομία, χωρίς σύνδεση σε εξωτερική πηγή ενέργειας.

Στην ελληνική αγορά το συγκεκριμένο σύστημα κίνησης διατίθεται στο νέο Renault Clio, στο Renault Captur και στο μεγαλύτερο οικογενειακό SUV Renault Symbioz. Οι τιμές ξεκινούν από 24.500 ευρώ, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι τόσο σε συμβατικά βενζινοκίνητα μοντέλα όσο και σε μικρότερα υβριδικά αυτοκίνητα.

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