14.08.2025 12:30

Χίος: Η εικόνα της καταστροφής από drone – Συγκλονιστικό video

14.08.2025 12:30
xios-fwtia-drone

Συγκλονίζουν οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Χίο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, στην περιοχή πετούν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

«Στην Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία» πρόσθεσ λέγοντας ότι η φωτιά καίει σημείο στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Για την δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

«Η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον του οικισμού Παπάρια», τόνισε.

Οι εικόνες που αποτυπώνει το βίντεο, δείχνουν καμένα σπίτια, δάση που έγιναν στάχτη, μια εικόνα τεράστιας κατασστροφής.

Στη Χίο βρίσκονται επίσης πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών συνεργείων, καθώς οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι εκτεταμένες.

Από σήμερα, επιπλέον συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ από διάφορες περιοχές της χώρας θα φτάσουν στο νησί, ενώ οι ομάδες που βρίσκονται ήδη εκεί παραμένουν σε επιφυλακή, περιμένοντας το «πράσινο φως» από την Πυροσβεστική για ασφαλή πρόσβαση στις πληγείσες ζώνες.

