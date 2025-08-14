Πάτρα: Ξεκίνησε η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής των ασθενών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Καραμανδάνειο.
Σύμφωνα με το tempo24.news η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15:00 της Πέμπτης, οπότε και θα επαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο με το προγραμματισμένο πρόγραμμα εφημεριών.
Υγειονομικοί κύκλοι επισημαίνουν στο tempo24.news πως η χθεσινή εκκένωση έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.
Νωρίτερα, ο Αδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του πως «Θα ξεκινήσουμε σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο και λειτουργία εκεί από την έναρξη της σημερινής εφημερίας».
