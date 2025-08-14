search
14.08.2025 12:41

Πάτρα: Ξεκίνησε η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση 

14.08.2025 12:41
karamandeio new

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής των ασθενών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Καραμανδάνειο.

Σύμφωνα με το tempo24.news η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15:00 της Πέμπτης, οπότε και θα επαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο με το προγραμματισμένο πρόγραμμα εφημεριών.

Υγειονομικοί κύκλοι επισημαίνουν στο tempo24.news πως η χθεσινή εκκένωση έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.

Νωρίτερα, ο Αδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του πως «Θα ξεκινήσουμε σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο και λειτουργία εκεί από την έναρξη της σημερινής εφημερίας».

