Λάρισα: Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου (Videos)

Σε πλήρη εξέλιξη και εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

