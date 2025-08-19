Λάρισα: Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε πλήρη εξέλιξη και εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.
Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης:
Εξοργισμένη η Εριέττα Κούρκουλου για την καθυστέρησης της άδειας του Κέντρου Τοκετού: Ένας κομπλεξικός σβήνει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Άγιος Παντελεήμονας: Σεσημασμένος ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι
Tροχαίο δυστύχημα στη Βοιωτία: Νεκρός 33χρονος μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε τρακτέρ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.