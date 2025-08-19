search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025 00:09

Λάρισα: Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου (Videos)

19.08.2025 00:09
fwtia_larisa
forecast weather greece/Argiris Milinis

Σε πλήρη εξέλιξη και εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

