Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.
Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
