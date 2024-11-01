Εποχικοί πυροσβέστες: Θύελλα για το άγριο ξύλο στους «ήρωες» των πυρκαγιών – Μισόλογα από την κυβέρνηση ενώ η ΕΛΑΣ στέλνει υλικό στον εισαγγελέα – Παρών στη συγκέντρωση ο Κασσελάκης (Photos/Videos)

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Θυελλώδεις αντιδράσεις έχει προκαλέσει η χθεσίνη βίαιη επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε βάρος των διαμαρτυρόμενων εποχικών πυροσβεστών στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης – τους ίδιους που η κυβέρνηση χαρακτήριζε το καλοκαίρι ως «ήρωες» και τους χρησιμοποιούσε ως «ασπίδα» όταν δεχόταν κριτική για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι εικόνες ντροπής που κάνουν το γύρο των ΜΜΕ ξεσήκωσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις με βουλευτές σχεδόν απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απαιτούν άμεση και πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα επεισόδια, καταγγέλλοντας απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ και παράνομες συλλήψεις τόσο εποχικών πυροσβεστών, που διαδήλωναν ζητώντας 12μηνες συμβάσεις, όσο και δημοσιογράφων που κάλυπταν την κινητοποίηση.

Οι βουλευτές έκαναν λόγο για καταχρηστική, υπέρμετρη και αδικαιολόγητη χρήση βίας και εξέφρασαν την απόλυτη συμπαράσταση τους στον αγώνα των εποχικών πυροσβεστών, καλώντας την κυβέρνηση να κάνει δεκτά τα δίκαια αιτήματα τους, όπως τα χαρακτήρισαν. Την ανάλγητη και αδικαιολόγητη βία εναντίον ανθρώπων που με αυταπάρνηση δουλεύουν για προστατέψουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους, κατήγγειλαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, η βουλευτής του ΚΚΕ Σεμίνα Διγενή, o βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης Δημητροκάλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπουλου, μετέβη στον «Ευαγγελισμό», όπου μεταφέρθηκαν τρεις πυροσβέστες και ένας δημοσιογράφος. Σύμφωνα με την ίδια, ο ένας από τους τραυματίες πυροσβέστες είναι σε κακή κατάσταση. «Είναι αδιανόητο άνθρωποι που διεκδικούν το ψωμί τους, άνθρωποι που σώζουν ζωές να βρίσκονται στο νοσοκομείο και να εξετάζονται για τη βία που ασκήθηκε», τόνισε.

Σε «γραμμή ΕΛ.ΑΣ.» η κυβέρνηση

Απαντώντας στις βαρύτατες κατηγορίες, η υφΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, αρκέστηκε να μεταφέρει την εικόνα που από χθες δίνει η αστυνομία, λέγοντας ότι «το μεσημέρι, έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο, κατά τη συγκέντρωση αυτή αντιπροσωπεία εποχικών πυροσβεστών έγινε δεκτή από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βάγια και στη συνέχεια από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης κ. Τουρνά και συμφωνήθηκε νέα συνάντηση με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια την ερχόμενη Τετάρτη».

«Λίγη ώρα μετά αποχώρησε η αντιπροσωπεία και ομάδα εποχικών πυροσβεστών εισέβαλε με την βία στο υπουργείο, έσπασε την πόρτα, κατέλαβε χώρους του υπουργείου, όπως η είσοδος του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, παρακωλύοντας την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς του πυροσβεστικού σώματος», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «με αυτή την κατάσταση και με αυτή την κρίση, η αστυνομία πήρε την έγκριση από τον εισαγγελέα και έτσι απομακρύνθηκαν. Πάνω στην απομάκρυνση συνέβησαν κάποια επεισόδια».

Κατά τα λοιπά, σχολιάζοντας το βασικό αίτημα των εποχικών πυροσβεστών για μόνιμο διορίσμο, η Α. Σδούκου επέστρεψε στο γνωστό επιχείρημα «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», λέγοντας ότι «σύμφωνα με τη νομοθεσία και το προεδρικό διάταγμα 36/2019 που θέσπισε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπεται η πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών με διάρκεια απασχόλησης 6 μηνών ετησίως, κατά την αντιπυρική περίοδο, ενώ προσλαμβάνονται κάθε χρόνο με αυτό το καθεστώς για μια πενταετία», προσθέτοντας ότι «η ΝΔ το 2019 παρέλαβε περίπου 13.100 πυροσβέστες δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και σήμερα είναι 14.700. […] Με τις νέες προσλήψεις το 2025 θα ξεπεράσουν τους 15.500 και με τους 2.500 εποχικούς θα φτάσουν να είναι τελικά 18.000 πυροσβέστες την επόμενη αντιπυρική περίοδο».

Σε εισαγγελέα και Συνήγορο του Πολίτη το υλικό

Από την πλευρά του, το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι το σύνολο του προανακριτικού υλικού (ένορκες καταθέσεις, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό), το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής σχετικά με τη συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διαβιβάζεται στον εισαγγελέα και τον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση και πλήρης διερεύνηση περιστατικών.

Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι «σε συνέχεια της από 31-10-2024 ανακοίνωσης σχετικά με τη συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση και πλήρης διερεύνηση περιστατικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο του προανακριτικού υλικού (ένορκες καταθέσεις, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό), το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, αυτό θα διαβιβασθεί άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός».

Νέα διαδήλωση στο Σύνταγμα

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά με την οποία αντιμετωπίστηκαν χθες, οι εποχικοί πυροσβέστες πραγματοποιούν αυτή την ώρα συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, καταγγέλλοντας την επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ την ώρα που διεκδικούσαν τη μονιμοποίηση τους. Στο συλλαλητήριο μετέβη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο σε όλα τα σωματεία απηύθυνε το ΠΑΜΕ: «Καταγγέλλουμε την άγρια επίθεση με ΜΑΤ και χημικά που δέχθηκαν οι εποχικοί πυροσβέστες γιατί διεκδικούν το δικαίωμα τους στην εργασία. Όλοι (…) συμμετέχουμε στο κάλεσμα των εποχικών πυροσβεστών. Η κυβέρνηση τους σακατεύει και τους πετάει στο δρόμο», αναφέρει.

Κασσελάκης: Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας

Παρόντες στη συγκέντρωση είναι ο Στέφανος Κασσελάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα ο Σ. Κασσελάκης ενημερώθηκε από τους συγκεντρωμένους για την κατάσταση των τραυματιών, αλλά και για το πώς προκλήθηκαν τα επεισόδια με ευθύνη της αστυνομίας, ενώ ενθάρρυνε τους διαμαρτυρόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα τους, λέγοντας ότι «όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας».

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