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Επεισόδια σημειώθηκαν στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα ΜΑΤ επενέβησαν για να «σπάσουν» την κατάληψη του κτιρίου από τους εποχικούς πυροσβέστες.

Από τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν εντός και εκτός κτιρίου, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον 4 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων ο ένας είναι δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ανδρούτσος από τον Ριζοσπάστη.

Την άμεση απελευθέρωσή του δημοσιογράφου του «Ριζοσπάστη» τον οποίο αστυνομικοί ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν έξω από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας την ώρα που κάλυπτε επίθεση της αστυνομίας κατά εποχικών πυροσβεστών απαίτησε με τηλεφωνική του παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θ. Παφίλης.

Η αστυνομία μετέφερε στη συνέχεια τον δημοσιογράφο στο ΑΤ Αμαρουσίου κι από εκεί στη ΓΑΔΑ. Παρενέβησαν επίσης η ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ, απαιτώντας την απελευθέρωσή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων εντός και εκτός του κτηρίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 12 από τους οποίους είναι αστυνομικοί.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑΣΣΥΠ) Αλέξης Ψαρόπουλος δήλωσε πως τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε ότι δέχθηκε και η ίδια επίθεση από τα ΜΑΤ και ότι δεν της επιτρέπουν να δει εποχικούς πυροσβέστες τους οποίους εκπροσωπεί.

Οι πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πετούσαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να κλείσουν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας. Ωστόσο, αργότερα το βράδυ η λεωφόρος άνοιξε και πλέον διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.

Ένταση επικράτησε και νωρίτερα στην κατάληψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς εποχικός πυροσβέστης απειλούσε να αυτοκτονήσει, αν επέμβουν τα ΜΑΤ, μετά τη λήξη της διορίας που είχε δοθεί για εκκένωση του κτιρίου.

Ο εποχικός πυροσβέστης ζητούσε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και να έρθει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ωστόσο τελικά, με την επέμβαση των συναδέλφων του ηρέμησε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ, κατηγόρησε τους εποχικούς πυροσβέστες πως προκάλεσαν φθορές, παρά την άγρια καταστολή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Κατόπιν ολοκλήρωσης συνάντησης αντιπροσωπείας τους με εκπροσώπους του Υπουργείου, βραδινές ώρες, άτομα παρέμειναν εντός του κτιρίου του Υπουργείου, ενώ τους δόθηκε προθεσμία προκειμένου να εξέλθουν, κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα άτομα δεν αποχώρησαν από το χώρο, ενώ κατά την παρουσία τους προκάλεσαν φθορές και επιτέθηκαν ρίπτοντας αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, ύστερα από την απομάκρυνσή τους από το χώρο του Υπουργείου, τα άτομα παραμένουν στον εξωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η δημόσια συγκοινωνία και η κίνηση των πολιτών».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, εποχικοί πυροσβέστες εισέβαλαν στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας να συναντηθούν με τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια.

Έξω από το υπουργείο συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα, με βασικό αίτημα να μετατραπεί η σύμβαση εργασίας του σε 12μηνη, αλλά και να δουν τον υπουργό. Οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν προγραμματίσει να διανυκτερεύσουν έξω από το υπουργείο, με σκηνές.

Δεκάδες από αυτούς εισέβαλαν στο κτίριο του υπουργείου, φωνάζοντας συνθήματα.

«Έβγα έξω Κικίλια» και «Έβγα έξω ή παραιτήσου», φώναζαν μεταξύ άλλων οι πυροσβέστες, όπως φαίνεται σε βίντεο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί μαζί τους για να συζητήσουν τα αιτήματά τους.

«Όπως είχα δεσμευθεί, μετά το τέλος της αντιπυρικής θα πραγματοποιήσω συνάντηση με τους εκπροσώπους των εποχικών-συμβασιούχων πυροσβεστών. Kαι αυτό θα κάνω την ερχόμενη Τετάρτη 6/11.

Στη συνάντηση θα συζητήσουμε διεξοδικά τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, προτού προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 36/2019, που όπως όλοι γνωρίζουν, ψηφίστηκε το 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο υπουργός.

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