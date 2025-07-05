Παλεύουν με τις φωτιές και την ανασφάλεια: Μόλις 2.500 οι εποχικοί πυροσβέστες – Πρόβλημα το όριο ηλικίας και η 8μηνη εργασία

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Σε τεράστιο πρόβλημα αναδεικνύονται για ένα ακόμη καλοκαίρι οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Χίος, όπου σύμφωνα με την τελευταία χαρτογράφηση της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάηκαν πάνω από 40.000 στρέμματα στη φωτιά του φετινού Ιουνίου.

Όπως φαίνεται και η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται να είναι δύσκολη για τους πυροσβέστες (εποχικούς και μη), καθώς από τη μία τα πύρινα μέτωπα αυξάνονται συνεχώς και από την άλλη τα προβλήματα και οι ελλείψεις παραμένουν.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι δεν ξεπερνούν τις 2.500 χιλιάδες σε όλη τη χώρα, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η νέα προκήρυξη της κυβέρνησης, η οποία απέρριψε το αίτημά τους για 12μηνη εργασία. Την ίδια στιγμή, η προκήρυξη έβαλε το όριο ηλικίας στα 40 έτη για τους μάχιμους και στα 50 έτη για τους οδηγούς.

Μιλώντας στο topontiki.gr, o Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ανέφερε ότι η νέα προκήρυξη της κυβέρνησης, έφερε την αποχώρηση εποχικών πυροσβεστών με μεγάλη εμπειρία.

«Ο υπουργός δεν θέλει άτομα άνω των 50 ετών»

«Θα μπορούσαν να τους κρατήσουν ως πυροφύλακες. Πρόκειται για άτομα με μεγάλη εμπειρία και γνώση τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά. Σε πολλά παιδιά ήταν λάθος η μοριοδότηση με αποτέλεσμα γύρω στα 600 άτομα να μείνουν εκτός. Ο υπουργός δεν θέλει άτομα άνω των 50 ετών. Το πρόβλημα που έχουν με εμάς είναι η σύνταξη, καθώς δεν τους βγαίνει το συνταξιοδοτικό και δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις που υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα, τόνισε ότι πριν από 2 χρόνια υπήρχαν 3.600 κενά σε προσωπικό. «Δύο χρόνια μετά πολλοί συνάδερφοι αποχώρησαν λόγω σύνταξης, άρα σκεφτείτε ότι αυτά τα κενά έχουν αυξηθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι εποχικοί βοηθάμε σε πλημμύρες, σε τροχαία, παντού. Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Η μόνη διαφορά είναι ότι φοράμε τη μπεζ στολή, αντί για τη μπλε και δουλεύουμε 8 μήνες τον χρόνο. Θα μπορούσαμε να δουλεύουμε όλον τον χρόνο και να συνεισφέρουμε στο κομμάτι της πρόληψης», πρόσθεσε.

«Η πρόληψη είναι το πιο βασικό μέτρο για την καταστολή»

«Η πρόληψη είναι το πιο βασικό μέτρο για την καταστολή. Όταν οι δασικοί δρόμοι ήταν κάτω από τον έλεγχο του δασαρχείου ήταν καθαροί από τον Απρίλιο. Τώρα τους έχουν οι Δήμοι και έχουμε δει τα αποτελέσματα», σχολίασε ο κ. Ανδριόπουλος.

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως δεν μπορούν να μπαίνουν όλοι στο κομμάτι της δασοπροστασίας. «Οι Δήμοι δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές στα καθήκοντά τους. Τον κύριο λόγο στις φωτιές πρέπει να τον έχει το Δασαρχείο και η Πυροσβεστική», σύμφωνα με την προσωπική του κρίση.

«Οχήματα της πυροσβεστικής φτάνουν χωρίς νερό»

Όσον αφορά τον νομό Ηλείας, στον οποίο βρίσκεται και γνωρίζει καλά, ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, υπογράμμισε ότι είμαστε κάτω από 36 άτομα, καθώς μείωσαν τις θέσεις των εποχικών. «Είναι πολύ λίγοι αν σκεφτείτε ότι πρόκειται για έναν νομό που κάθε χρόνο έχει πύρινα μέτωπα. Με τον νέο αυτοκινητόδρομο θα χρειαστεί να υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής εκεί, όπως οχήματα χρειάζεται και η Fraport. Ποιος θα καλύψει αυτά τα κενά;», αναρωτήθηκε.

Ταυτόχρονα, όπως μας ενημέρωσε υπάρχουν περιπτώσεις στην επαρχία όπου τα πυροσβεστικά οχήματα πηγαίνουν στο μέτωπο της φωτιάς, χωρίς να έχουν νερό. «Και ο στόλος όμως των οχημάτων χρειάζεται ανανέωση. Πολλά οχήματα είναι για απόσυρση», συμπλήρωσε.

«Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια βελτίωση στα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας). Εγώ πήρα για πρώτη φορά το 2021. Το 2019 και το 2020 τα παίρναμε μόνοι μας. Σίγουρα όμως έχουμε μέλλον ακόμα», κατέληξε.

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