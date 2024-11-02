«Μας πετάνε στον δρόμο – Τα ΜΑΤ μας επιτέθηκαν με κλομπ και χημικά» – Ξεσπούν οι εποχικοί Πυροσβέστες (Video)

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Ξέσπασαν, μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», οι εποχικοί Πυροσβέστες για το άγριο ξύλο από τα ΜΑΤ στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

«Έχουμε ορισμένα ζητήματα, το πρώτο είναι το δικαίωμά μας στις προκηρύξεις που βγαίνουν για 12μηνη εργασία, για τα δασοκομάντος, για οδηγούς, και μας αποκλείουν από αυτές, λόγω του ορίου ηλικίας που είναι τα 35 έτη. Δεν έχουμε δικαίωμα οι εποχικοί πυροσβέστες να συμμετάσχουμε σε προκηρύξεις γιατί μας κόβουν στην ηλικία. Το δεύτερο ζήτημα μας είναι ότι μετά από 6χρόνια μας πετάνε στον δρόμο. Θα βγει νέα προκήρυξη πάλι με ηλικιακά κριτήρια. Δεν μας είχαν πει ότι θα υπάρξει μονιμοποίηση, ωστόσο πολλοί εποχικοί μονιμοποιήθηκαν και πιστεύαμε ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και για μας», επισήμανε ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών, Ευάγγελος Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στα θλιβερά επεισόδια έξω από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τσουκαλάς είπε: «Η συγκέντρωσή μας ήταν στις 11 και αρχίσαμε να μαζευόμαστε από τις 9. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι ζήτησαν μια 4μελη επιτροπή να μιλήσουμε μαζί με τον αρχηγό μας, κ. Βάγια, και μετά την συνάντηση μας δέχθηκε και ο υφυπουργός. Μας είπαν σχετικά με τα αιτήματά μας ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις μας ούτε θα λυθεί το θέμα με την ηλικία. Κατεβήκαμε να ενημερώσουμε για το τι συνέβη και πολύς αγανακτισμένος κόσμος μπήκε μέσα στο υπουργείο. Κάποια στιγμή ήμασταν όλοι στο υπουργείο».

«Δεν πειράξαμε τίποτα, ουδεμία ζημιά. Μετά από εντολή εισαγγελέα μας δόθηκε ένα περιθώριο να βγούμε από το κτίριο. Στις 8.30 ώρα με τον επικεφαλής της αστυνομία ήρθαμε σε συνεννόηση, αρχίζουμε να αποχωρούμε και του είπαμε αν μπορούμε να κάτσουμε στο προαύλιο. Μας είπε ο αξιωματικός ότι μπορούμε να κάτσουμε. Είχε φτάσει 8.40. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ και άρχισαν να χτυπούν στο κεφάλι συναδέλφους με τα κλομπ. Έγινε χρήση χημικών μέσα σε κλειστό χώρο», υπογράμμισε.

«Είναι ψευδές ότι πήγαμε να μπούμε στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Κάνεις δεν ενόχλησε τους συναδέλφους. Ήμασταν στις κυλιόμενες σκάλες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, και τι συγκεντρώσεις μας, έχουμε πάει και δικαστικά. Η πολιτεία το ελάχιστο που έχει να κάνει είναι να ανανεώσει τις συμβάσεις μας. Είμαστε 2.500 οικογενειάρχες. Υπάρχουν πλάνα που πάτησαν συναδέλφους μας και που τους σέρνουν», τόνισε.

Εποχική πυροσβέστης: «Ζητάμε το αυτονόητο – Να καλύψουμε εμείς τις 4000 κενές θέσεις»

Η εποχική πυροσβέστης Αθηνά Σκούρτη επισήμανε: «Σχετικά με την μονιμοποίηση, εμείς ζητάμε 123μηνη εργασία, θέλουμε να εργαστούμε, και δεδομένων των κενών. Υπάρχουν 4.000 κενά. Θέλουμε αυτές οι θέσεις να καλυφθούν από εμάς. Ζητάμε το αυτονόητο.

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