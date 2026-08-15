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15.08.2026 22:24

Ουαλία: Χιλιάδες άνθρωποι συνόδευσαν το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ, λίγο πριν την ταφή της στη γενέτειρά της τραγουδώντας το «Total Eclipse of the Heart» (Photos)

15.08.2026 22:24
Bonnie Tyler

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Πολλές χιλιάδες θαυμαστές της Ουαλής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ, που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 και πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, συγκεντρώθηκαν σήμερα στους δρόμους του Μάμπλους, του χωριού της στην Ουαλία, χειροκροτώντας καθώς περνούσε το φέρετρό της, ενόψει της κηδείας της τη Δευτέρα.

Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να τραγουδούν μια από τις πιο πετυχημένες μπαλάντες της, το “Total Eclipse of the Heart” καθώς το φέρετρο, τυλιγμένο με την ουαλική σημαία, εμφανίστηκε και πέταξαν λουλούδια στη νεκροφόρα.

Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια με την χαρακτηριστική ξανθιά χαίτη και τη βραχνάδα που έκανε τη φωνή της άμεσα αναγνωρίσιμη , πέθανε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, όπου είχε σπίτι.

Εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο στις αρχές Μαΐου για μια επείγουσα επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια έμεινε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

«Όταν ακούσαμε για τον θάνατό της, νιώσαμε συντετριμμένοι», είπε η 18χρονη Κάρις Εντουαρτς στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, στους δρόμους του Μάμπλους, ενός προαστίου του Σουόνσι. «Η μουσική της άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους. (…) Ήταν ένα πραγματικό είδωλο», πρόσθεσε. «Ήταν ένα κορίτσι από το Σουόνσι και δεν το ξέχασε ποτέ», πρόσθεσε η μητέρα της Κάρις, η 53χρονη Μέλανι Σμιθ.

Η Τάιλερ γεννήθηκε το 1951, όχι μακριά από εκεί, στο Σκίουεν, και άρχισε τις εμφανίσεις της σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σουόνσι το 1975. Εξακολουθούσε να έχει την ουαλική προφορά της.

Η ροκ μπαλάντα της “Total Eclipse of the Heart” που κυκλοφόρησε το 1983, παραμένει το πιο διάσημο τραγούδι της. Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της, έχει φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify.

«Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να έρθουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής», είπε ο Μάικλ Μπόουν, 58 ετών, ο οποίος ήρθε με τον σύντροφό του Άλαν Χόκινς, 54 ετών, από το Ντέρμπι, στη βόρεια Αγγλία. «Όταν ήμουν έφηβος, η μουσική της ήταν παντού», είπε.

Λίγο πριν νοσηλευτεί, η τραγουδίστρια είχε κυκλοφορήσει ένα single, με τίτλο “Only Love”. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια πολύμηνη ευρωπαϊκή περιοδεία.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι, ακολουθούμενη από μια τελετή μόνο με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 22:35
Bonnie Tyler
ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Χιλιάδες άνθρωποι συνόδευσαν το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ, λίγο πριν την ταφή της στη γενέτειρά της τραγουδώντας το «Total Eclipse of the Heart» (Photos)

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