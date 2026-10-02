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02.10.2026 13:30

Mητσοτάκης από την Πιερία: «Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας»

02.10.2026 13:30
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, στην Πιερία όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χρήστο Κομπατσιάρη και προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής.

«Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι’ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση», προσέθεσε.

Στη σύσκεψη, στην οποία έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, έλαβαν μέρος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι βουλευτές Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Ξενοφών Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σπύρος Κουλκουδίνας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία του Κολινδρού και περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και πολίτες.

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