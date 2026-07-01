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01.07.2026 10:31

Καύσωνας στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 οι θάνατοι τον Ιούνιο, που αποδίδονται στη ζέστη

01.07.2026 10:31
SPAIN_HEAT

Τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα κατά τον οποίο πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν ένα κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη.

Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος ήταν ο πιο ζεστός μήνας Ιούνιος που είχε καταγραφεί από τότε που άρχισε να τηρεί στατιστικά στοιχεία η Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet).

Η Aemet ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι στο σύνολό του το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν «το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ» στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία 1,6 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

«Τα επτά πρώτα εξάμηνα που ήταν τα πιο ζεστά» από αυτά που έχουν καταγραφεί από το 1961 «σημειώθηκαν στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών», διευκρίνισε η Aemet σε ανάρτησή της στο X.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:49
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