Μια σπάνια και εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψαν στελέχη του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στη βόρεια Ικαρία, με φάλαινα φυσητήρα να «εκτοξεύεται» έξω από το νερό.

Το εντυπωσιακό «άλμα» του φυσητήρα

Η συμπεριφορά αυτή είναι γνωστή επιστημονικά ως breaching, δηλαδή «άλμα» ή έξοδος του ζώου από το νερό, και παρατηρείται στους φυσητήρες κυρίως κατά τη διάρκεια έντονης κοινωνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, η συγκεκριμένη παρατήρηση δείχνει ότι η επικοινωνία και η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών είναι πιθανότατα από τις βασικές λειτουργίες αυτής της συμπεριφοράς.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό να βλέπει κανείς ένα ζώο βάρους άνω των 20 τόνων να εκτοξεύεται έξω από το νερό, σαν να αψηφά τη βαρύτητα.

Η Τάφρος της βόρειας Ικαρίας

Η εικόνα καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή που αποκαλείται Τάφρος της βόρειας Ικαρίας, όπου το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πραγματοποιεί συστηματική έρευνα εδώ και 26 χρόνια.

Η έρευνα καλύπτει:

τα βαθιά νερά που φτάνουν τα 1.400 μέτρα ,

, τους δυσπρόσιτους κοραλλιγενείς οικοτόπους των Φούρνων,

τα επιφανειακά νερά της περιοχής.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, η περιοχή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο για τους φυσητήρες.

Παρά τη μεγάλη διεθνή οικολογική της σημασία, παραμένει σχετικά άγνωστη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχεδόν όλο τον χρόνο, κυρίως στα μπουγάζια μεταξύ Μυκόνου και Ικαρίας, καθώς και μεταξύ Ικαρίας, Σάμου και Φούρνων.

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