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Ο καύσωνας υποχωρεί, ωστόσο εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη θα συνεχίσουν και σήμερα να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της ηπείρου.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να βιώσουν κάποια στιγμή μέσα στη σημερινή ημέρα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.
Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, χωρίς να υπολογίζεται η Τουρκία.
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου σε δύο στους πέντε κατοίκους της ηπείρου.
Η ανάλυση του AFP βασίζεται:
Χθες, το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 06:00 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης.
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