Συνταγματική Αναθεώρηση: Διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» για το ασυμβίβαστο κατά τη συζήτηση για το άρθρο 81

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Διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» βουλευτών σημειώθηκαν στη σημερινή συζήτηση του άρθρου 81 για τα ασυμβίβαστα υπουργών και βουλευτών στην Επιτροπή της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΝΔ με νόμο θα μπορούν να επανακαθορίζονται «τα ασυμβίβαστα του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού προς άλλα έργα ή ιδιότητες».

Η πρόταση αυτή προκάλεσε σειρά ενστάσεων στους κυβερνητικούς βουλευτές. Μολονότι, προβλέπει ότι ο νόμος αυτός θα απαιτεί την αυξημένη πλειοψηφία του Σώματος, οι βουλευτές εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους απέναντι στο ενδεχόμενο θέσπισης ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Διότι αυτό θα σημαίνει πως αν κάποιος βουλευτής αναλάβει υπουργικά καθήκοντα τότε παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και εισέρχεται στη Βουλή ο πρώτος επιλαχών για όσο καιρό εκείνος θα μετέχει στο υπουργικό συμβούλιο.

«Έχω καταθέσει τις απόψεις μου, ότι είναι λάθος» ανέφερε ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης, συμπληρώνοντας πως «αν δει κανείς άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, το βρετανικό που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, υπάρχει υποχρεωτικότητα μεταξύ της ιδιότητας υπουργού και βουλευτή».

Για πρόταση που «δεν υπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα» έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κωτσός σχετικά με τον όρο να παραιτείται ο βουλευτής όταν γίνεται υπουργός και να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Να μην αλλοιωθεί το πολιτικό μας σύστημα με το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, ζήτησε ο Χαράλαμπος Αθανασίου, εκτιμώντας πως αυτό θα ήταν συμβατό με προεδρικά πολιτικά συστήματα και όχι με κοινοβουλευτικά, όπως το δικό μας.

«Οι βουλευτές δε διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος, οι αιρετοί και οι υπουργοί διαχειρίζονται, οι βουλευτές δεν το κάνουν. Άρα εάν θεωρήσουμε ως κατά τεκμήριο ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει το χρήμα, αυτό δεν συμβαίνει στα βουλευτικά γραφεία…» ανέφερε ο βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης τονίζοντας ότι στα βουλευτικά γραφεία δεν υπάρχει χρήμα, άρα ούτε ζητήματα διαφθοράς. Ο ίδιος έθεσε τον προβληματισμό σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού εξωκοινοβουλευτικού προς τη βουλευτική ιδιότητα, σημειώνοντας ότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί η πορεία να είναι «λευκή» και να αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Πάντως ο Παναγής Καππάτος από την Κεφαλονιά θέλησε να επισημάνει τις δικλείδες ασφαλείας της πρότασης λέγοντας ότι η πρόταση της ΝΔ «δημιουργεί το συνταγματικό πλαίσιο, ώστε η επόμενη Βουλή με ευρεία πολιτική νομιμοποίηση να το εξετάσει», τονίζοντας ότι «καμία κυβέρνηση δε θα μπορεί να αλλάζει μόνη της τους κανόνες».

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