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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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03.07.2026 13:40

Φωτοβολταϊκά: Έως τις 15 Ιουλίου προσφυγή στις Βρυξέλλες και ομαδικές αγωγές στα ελληνικά δικαστήρια

03.07.2026 13:40
fotovoltaika

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που δηλώνουν αγανακτισμένοι από τη στάση του ΥΠΕΝ απέναντι στα αιτήματά τους.

Ο ΣΥΦΩΕΛ (Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας) εστιάζει την έντονη κριτική του και τις δικαστικές «μάχες» στο ζήτημα των περικοπών παραγωγής και των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία στους μικρομεσαίους παραγωγούς με περισσότερο από ποτέ ορατό τον κίνδυνο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος, έως τις 15 Ιουλίου 2026 θα κατατεθούν οι προσφυγές στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα καθώς η διεθνοποίηση του ζητήματος αποτελεί πλέον μονόδρομο για τη δικαίωση του κλάδου. Αμέσως μετά ακολουθήσει η κατάθεση των πρώτων μαζικών ομαδικών αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα ελληνικά δικαστήρια.

Οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά, επικρίνουν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για αδράνεια καθώς καταγγέλλουν ότι η τροπολογία του ΥΠΕΝ που προβλέπει ότι θα πληρώνονται για τις μηδενικές τιμές  στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας είχε σαν αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι αρνητικές τιμές που δεν αποζημιώνονται.

Μάλιστα, εδώ και ημέρες ο ΣΥΦΩΕΛ έχει ζητήσει να διερευνηθεί το θέμα από τις αρμόδιες αρχές.

Οι μικρομεσαίοι παραγωγοί επιμένουν σε τρία αιτήματα και συγκεκριμένα:

Ο Σύνδεσμος ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να προχωρήσει άμεσα σε τρεις βασικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα:

1] Διόρθωση του κανόνα των δύο ωρών: σε κάθε επεισόδιο αρνητικών τιμών, ανεξαρτήτως συνολικής διάρκειας, να διασφαλίζεται η αποζημίωση των δύο πρώτων ωρών. Η κάλυψη δεν μπορεί να μηδενίζεται τη στιγμή που η ζημία του παραγωγού είναι στο μέγιστό της. Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της κάλυψης παράλληλα με την ανάπτυξη της αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας.

2] Εφαρμογή της αποζημίωσης περικοπών παραγωγής που επιβάλλει ο διαχειριστής δικτύου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Η υποχρέωση αυτή είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη και η Ελλάδα οφείλει να την εναρμονίσει στην εθνική της νομοθεσία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

3] Άμεση αδειοδότηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάσει του άρθρου 11Β του Ν. 4951/2022 — διάταξη νομοθετημένη εδώ και τέσσερα χρόνια που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η ενσωμάτωση αποθήκευσης στα υφιστάμενα πάρκα αποτελεί τη μόνη διαρθρωτική απάντηση στο πρόβλημα, με ταυτόχρονο όφελος για τον καταναλωτή μέσω σταθεροποίησης της αγοράς.

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